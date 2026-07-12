"Čuo sam šta Novak priča": Da li je Đoković već odigrao posljednji ples na Vimbldonu?

Britanac Tim Henman tvrdi da srpski as još nije rekao "završnu riječ" na najprestižnijem teniskom turniru na svijetu.

Izvor: Kurir sport

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković na razočaravajući način završio je ovogodišnji nastup na Vimbldonu. On je poražen u polufinalu od Janika Sinera sa 6:4, 6:4, 6:4 i tako je raspršen njegov san od 25. grend slem tituli. U teniskoj javnosti se spekuliše da li je ovo bio njegov posljednji nastup na Centralnom terenu, ali nekadašnji britanski as Tim Henman veruje da ima vremena za oproštaj.

On je podsjetio da Novak želi da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, što znači da još nije spreman da konačan oproštaj od "bijelog sporta".

Izvor: Eurosport/Screenshot

"Sve dok imaš tu glad i želju da uložiš sav taj napor... Igraj dokle god možeš, to je najbolji posao na svijetu. On je apsolutno zaslužio to pravo svim onim što je postigao", rekao je Henman i nastavio:

"Takođe, čujem ga kako govori o nastupu na Olimpijskim igrama 2028. godine, tako da sam uvjeren da ćemo Đokovića sigurno ponovo vidjeti na Vimbldonu sljedeće godine."

Šta kaže Novak?

Na konferenciji za medije poslije poraza, Novak je bio nikad direktniji o svojim ciljevima, snovima i ambicijama u nastavku karijere. Upitan je i da li je ovo bio njegov poslednji pljes na Vimbldonu, gdje je poslije Rodžera Federera najtrofejniji igrač u istoriji.

"Volio bih bar još jednom da igram ovdje. Vidjećemo", odgovorio je Novak i ostao zakopčan po pitanju svoje budućnosti.

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