"Novače, znam gdje griješiš": Martina Navratilova otkrila šta je Đokovića skupo koštalo na Vimbldonu

Legenda "bijelog sporta" savjetuje srpskog asa nakon novog razočaranja na grend slemovima.

Izvor: Warner/Tollworthy / Goff Photos / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković izgubio je jednu od najboljih šansi da se domogne famoznog 25. grend slem trofeja. Posljednji je osvojio na US Openu 2023. godine, ali legendarna Martina Navratilova smatra da nije još sve izgubljeno. Međutim, ako želi da ostvari ovaj jedinstveni podvig, moraće da napravi jednu značajnu promjenu.

Nekada prva teniserka svijeta vjeruje da Đoković mora biti pametniji sa svojim rasporedom i da ga je na Vimbldonu koštalo to što nije imao adekvatnu pripremu na travi.

"Mislim da ako zaista želi da osvoji još jednu titulu, mora da odigra još nekoliko mečeva i turnira. Mislim da ga je to koštalo jer jednostavno nije imao odgovarajućeg protivnika", rekla je Navratilova i dodala:

"Veoma je pouzdan već dugo vremena na grend slem turnirima. Ono što odskače od uobičajenog nije to što je stigao do polufinala sa 39 godina, već rani poraz od Žoaa Fonseke, za koga većina nas vjeruje da će u nekom trenutku karijere osvajati grend slem titule, poput one u Parizu. On se jednostavno pojavi i odigra ovako dobro. Ali da biste osvojili ovakvu titulu, mislim da vam vjerovatno treba još nekoliko "kilometara" u tijelu da bi izbjegao ono što mu se desilo na Vimbldonu, ponestalo mu je snage".

Đokoviću dosta priče o 25. tituli

Srpski as je bio iskren poslije teškog poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona. Dosta mu je pritiska i priča o rekordima i novim dostignućima koji se iz sezone u sezonu pomjeraju...

"Nije ultimativni cilj, mnogo me ljudi opterećuju – i ljudi koji su u mom drugom krugu bliskosti, i mediji… Ja razumijem da ljudi stvarno hoće da ja osvojim taj 25, i ja želim, ali to nije ultimativni cilj. Dajte, ljudi, malo da stavimo stvari u perspektivu. To je stvarno malo počelo da me nervira jer, nekako, kao da sebi nisam dovoljan, a onda mi drugi stavljaju dodatni teg. Kao da nije dovoljno 24 nego mora 25, nije dovoljno 100 turnira nego mora 200, nije dovoljno 400 nedjelja kao broj jedan nego mora 1.000 nedjelja".

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