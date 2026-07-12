Pet Keš "savjetuje" Novaka Đokovića da razmotri penziju 2027. godine, nakon poraza na Vimbldonu. Ubijeđen je da nikad više neće osvojiti grend slem, pa stoga smatra da ne mora ni da igra više? Šta sve nećemo čuti od "stručnjaka".

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak Đoković poražen je u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera (6:4, 6:4, 6:4) i tako je ostao bez prilike da se bori za osmu titulu na ovom grend slemu. Međutim, kada se uzmu u obzir sve okolnosti, da Đoković i dalje igra na vrhunskom nivou sa 39 godina, zaista ništa ne može da mu se zamjeri. A opet, javljaju se i pozvani i nepozvani to da komentarišu...

Tako je sada bivši australijski teniser Pet Keš prevršio svaku mjeru "tjeranjem Đokovića u penziju" naredne godine, iako je odavno srpskom teniseru ova tema "preko glave" i jedino sam zna kada će svirati kraj.

Šta je Pet Keš rekao o Đokoviću?

Vidi opis Pet Keš: "Novače, idi u penziju, nikad više neće osvojiti grend slem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir sport Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Nezadovoljan partijom koju je Đoković pružio protiv Sinera, Pet Keš je savjetovao najvećeg svih vremena da 2027. godine ode u penziju: "Volio bih da nastavi, naravno, ali... možda bi trebalo da sebi da još godinu dana i kaže: 'Ovo mi je posljednja sezona, na kraju nje se povlačim.' Zaslužio je to", rekao je Pet Keš za Bi-Bi-Si.

"Većina igrača ne pravi oproštajne turneje jer smatraju da to nije primjereno, ali Đoković je to zaslužio. Trebalo bi da to uradi 2027. godine. Jednostavno da odigra četiri grend slema i kaže zbogom."

"Ovo je bila najbolja prilika za Vimbldon"

Objasnio je Đoković tokom Vimbldona da nije opterećen rekordima kao što su to mediji i navijači, pa ga tako ni izjava Peta Keša da mu je ovo bila "posljednja i najbolja prilika" da osvoji grend slem neće poremetiti.

"Mislim da mu je ovo bila najbolja prilika da osvoji grend slem, jer je u pitanju bio Vimbldon. Alkaraz nije bio tu, a Siner je u prvom kolu djelovao pomalo nesigurno. Međutim, protiv njega je odigrao perfektno...", rekao je Keš i dodao da je ovo kraj snova o osvajanju 25. grend slema: "Budimo realni, ne vjerujem da Novak može da osvoji još jedan grend slem. Ovo je bio taj turnir. Imao je veoma težak žrijeb. Da je bio u drugoj polovini žrijeba... Mislim da sve mora da se poklopi, a da je bio u četvrtini žrijeba iz koje je prošao Feri, tu bi se odlučivalo."

"Novak je imao teške mečeve. Ne mislim da će osvojiti još jedan grend slem, ali ga nikada ne treba otpisati kao ozbiljnu prijetnju u određenim trenucima."

Šta je Đoković rekao poslije Vimbldona?

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Bio je pomalo i frustriran Đoković što se stalno ponavljaju jedna te ista pitanja o njemu i njegovoj budućnosti u tenisu, rekordima, tako da je odlučio da stavi tačku na ove priče.

"Nije ultimativni cilj. Mnogo me ljudi opterećuje, ljudi koji su u mom da kažem drugom krugu bliskosti i mediji. Razumijem stvarno da ljudi hoće da osvojim 25. slem, želim i ja, ali nije ultimativni cilj. Dajte, ljudi, malo da stavimo stvari u perspektivu. To je stvarno počelo malo da me nervira. Jer, kao da sebi nisam dovoljan, onda mi neko drugi stavlja dodatni teg. Kao da nije dovoljno 24, nego mora 25 slemova, nije dovoljno 100 turnira, nego mora 110, nije dovoljno 400 nedjelja kao prvi na svijetu, nego 1000. Hajde malo da proslavimo, da se radujemo zbog postignutog i da budemo malo skromniji, realniji i zahvalniji", rekao je Novak.

"To je moj podsjetnik sebi, jer mi je stvarno više muka da pričam o tome kada će 25. slem. Šta ako ne dođe nikad? I, šta tad? Da li je onda karijera neuspješna. Zato bih odjavio tu rečenicu ultimativni cilj, jer meni to nije ultimativni cilj. Jeste prioritet i cilj da budem što spremniji, da igram najbolje na slemovima. Ponavljao sam to kao papagaj kroz cijelu karijeru i zbog takvog pristupa sam ostvario sve. U 20 i nešto godina karijere rezultati na slemovima govore o tome koliko mi znače i kako sam igrao na njima. Mogao sam da osvojim još pet slemova, imao sam mečeve u rukama, a mogao sam i da izgubim pet gdje sam dobijao nemoguće mečeve, to je sve život i sport."