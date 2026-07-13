Gdje je Novak Đoković otišao poslije Vimbldona? Isplivala fotka na Instagramu, došao je u komšiluk

Novak Đoković je poslije poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona odlučio da ode u Crnu Goru i nalazi se u Herceg Novom.

Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Novak Đoković je zaustavljen u polufinalu Vimbldona. Janik Siner je upisao rutinsku pobedu (6:4, 6:4, 6:4), pa je poslije toga i osvojio titulu na londonskoj travi. Najbolji teniser svih vremena nije gledao finalni meč između Italijana i Saše Zvereva, već je odlučio da ode na odmor.

Gdje je otišao? U Crnu Goru. Pojavile su se fotografije iz Herceg Novog gdje je Nole posetio jednu dentalnu kliniku. Da li ima neki problem sa zubom ili nešto slično nije poznato. Ali je bio tu i slikao se sa ljudima koji su se tu zatekli.

Izgleda da će u Crnoj Gori da "napuni baterije" pred američku turneju i seriju turnira koja slijedi tamo kao uvertira za US open. Dobio je Feliksa Ože-Alijasima poslije 515 minuta igre, malo je falilo i da još više namuči Sinera... Baš zato i sam shvata da još nije vreme za penziju.