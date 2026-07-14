"Novak Đoković je sam kriv za poraz od Janika Sinera"

Adrijano Panata kaže da mu je žao što Novak Đoković nije uspio da pruži veći otpor Janiku Sineru i da je za to sam kriv jer je odabrao pogrešnu taktiku.

Izvor: YouTube/adessocapiamo/Wimbledon/Screenshot

Janik Siner osvojio je Vimbldon pošto je u polufinalu prvo izbacio Novaka Đokovića (3:0), a zatim i Sašu Zvereva (3:1). Bio je to njegov drugi pehar na Vimbldonu, ukupno peti grend slem u karijeri, a sve nakon što je na Rolan Garosu ispao već na startu u drugom kolu, usljed neočekivanih problema s disanjem.

Sve to je prebrodio i u svojoj domovini je opet heroj, a legendarni italijanski teniser Adrijano Panata govorio je u podkastu "La Telefonata" prije vimbldonskog finala i osvrnuo se na meč sa Đokovićem.

"Bilo mi je pomalo žao Novaka Đokovića. On je nevjerovatan šampion, ali sa 39 godina veoma je teško oporaviti se poslije meča kakav je odigrao protiv Feliksa Ože-Alijasima", rekao je Panata koji je ranije znao i da "pecne" Đokovića i poznat je kao njegov kritičar.

Ocijenio je i da je Đokovićeva taktika bila loša: "Po mom mišljenju, meč je bio gotov pri rezultatu 4:4 u prvom setu. Poslije toga više nije bilo nikakve neizvjesnosti. Novak je izuzetno inteligentan igrač, ali protiv Janika je morao da pokuša nešto drugačije".

"Njih dvojica igraju prilično sličnim stilom, ali kada Siner igra na tom nivou, jednostavno nema rješenja. Najveća novina kod Sinera je servis - postao je jedan od najboljih servera na ATP turu. Servira nevjerovatan broj asova", dodao je Panata u svojoj analizi.

Inače, Panata je najavio i da će Siner "održati lekciju Zverevu" istakavši da neće moći da izdrži ritam koji nametne Italijan. Čak je bio u pravu kada je rekao da može jedino da stigne do taj-brejka i da mu je to šansa, a upravo je Zverev dobio jedino taj-brejk, dok nije uspio da napravi nijedan brejk protiv Sinera.

Podsjetimo, Siner je osvojio i sve masterse ove sezone i najmlađi je koji je na svakom od njih osvojio makar po jedan pehar, ali mu je vimbldonski pehar tek prvi u 2026.

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)