Nemanja Radonjić komentarom o Lionelu Mesiju napravio haos na Instagramu

Nemanja Radonjić tvrdi da je Lionel Mesi "ukrao" četiri Zlatne lopte i da bi mu bilo mnogo da nezasluženo dobije i petu.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić privukao je veliku pažnju komentarom na društvenoj mreži Instagram, gdje je "započeo rat" protiv navijača Lionela Mesija. Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde pecnuo je slavnog Argentinca zbog krađa, jer smatra da ima više Zlatnih lopti nego što je zaslužio tokom karijere.

Zna se da je Nemanja Radonjić veliki obožavalac Kristijana Ronalda, kojeg mnogi smatraju Mesijevim najvećim rivalom. Njih dvojica godinama su vodili borbe na najvećoj sceni, ali u poznim fazama karijere Mesi je uspješniji sa nacionalnim timom. Zbog toga se ponovo pominje da je argentinski fudbaler kandidat za Zlatnu loptu, što je Radonjića zgrozilo!

"Već je ukrao četiri, peta bi bila previše", napisao je Radonjić ispod objave popularne stranice "433" koja se na Instagramu bavi fudbalskim vijestima. Njegov komentar prikupio je preko 35.000 lajkova i jedan je od onih koji su najviše uticali na pokretanje diskusije - navijači Mesija zamjerili su, a navijači Ronalda podržali ovakav stav srpskog fudbalera.

Izvor: Instagram/433/Printscreen

Svakako, Lionel Mesi će zbog partija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu biti u užem krugu kandidata za Zlatnu loptu. Društvo će mu praviti španski fudbaler Lamin Jamal, francuski ofanzivci Usman Dembele i Kilijan Mbape, kapiten engleskog tima Hari Kejn, pa zatim Erling Braut Holand i još neke zvijezde svjetskog fudbala.

Lionel Mesi (39) će u nedjelju uveče igrati svoje treće finale Svjetskog prvenstva i drugi put uzastopno pokušati da stigne do trofeja. Nemanja Radonjić (30) i dalje je bez kluba, pošto mu je ovog ljeta istekao ugovor sa Crvenom zvezdom za koju je posljednji put igrao krajem januara, nakon čega ga je klub suspendovao treći put u roku od godinu dana.

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Pogledajte 00:31 Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)