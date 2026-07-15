"Još samo da zaplače Mesi, a plakaće sutra": Svi će pričati o ovoj izjavi Radeta Bogdanovića

Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović se nada da će Lionel Mesi plakati nakon polufinalnog meča koji Engleska i Argentina igraju u srijedu uveče na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: RTS/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Španije prva je stigla do finala na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a protivnik će im biti selekcija Engleske ili Argentine. Taj meč će se igrati u sredu uveče, a nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović javno je otkrio za koga će navijati - odnosno, protiv koga će navijati u drugom polufinalu Mundijala.

Nekada povremeni reprezentativac Jugoslavije, bivši fudbaler klubova poput Atletiko Madrida i Verdera iz Bremena, ne želi da gleda Lionela Mesija u finalu već kako plače nakon polufinalnog meča. Svoj stav je i objasnio poređenjem sa najvećim zvijezdama svjetskog fudbala koje su se u suzama već oprostile od turnira.

"Još samo da Mesi zaplače i imamo kompletnu ekipu. Mbape, Nejmar se baš isplakao, ronaldo se isplakao, onaj tvoj Paragvajac sa lažnim suzama. Nikada ne vjeruj suzama iz Južne Amerike. To može moja mama kad gleda serije... Plakaće i Mesi sutra", rekao je Bogdanović u studiju RTS.

Najavu drugog polufinalnog meča Rade Bogdanović "okrenuo" je na priču o Lionelu Mesiju, čijim se suzama nada. Iako ne spori njegov kvalitet, odnosno tvrdi da je on fudbalski čarobnjak, Bogdanović smatra da bi suze Lionela Mesija mogle da upotpune ovo Svjetsko prvenstvo.

"Plakaće. U životu nismo vidjeli da više milijardera plače nego na ovom Svetskom prvenstvu. Lično bih volio da Mesi sutra zaplače. Zbog svega, sudija, VAR-a, utakmica... Mesi je čarobnjak, ali bih volio u kompletu da pamtimo Mundijal da plaču svi. Zašto Engleska - Španija? Zato što smo mi u Evropi. Bez obzira što je Argentina uvijek Argentina. Ipak ima ta jedna mrlja, lični stav moj je protiv Argentine, stvarno bih volio da i Mesi i Ronaldo i Nejmar... Da se svi rasplaču", zaključio je Bogdanović.