Luka Modrić opet ispisao istoriju: Jubilarni gol za Hrvatsku i rekord Lige nacija

Još jedna majstorska partija hrvatskog asa Luke Modrića.

Izvor: Michal CIZEK / AFP / Profimedia

Hrvatski fudbaler Luka Modrić ispisao je istoriju Lige nacija. On je postigao gol u pobjedi protiv Češke (1:2) i tako postao najstariji igrač koji je zatresao mrežu u ovom takmičenju.

Njegov nastup za "vatrene" je bio upitan, selektor Slaven Bilić je uspio da ga nagovori da još uvijek nije vrijeme da kaže zbogom reprezentaciji i opet je uspio da obraduje naciju.

Mučili su se Hrvati u prvom poluvremenu, da bi na startu drugog as Milana stupio na scenu. Bila je to solo akcija Modrića, nakon što je Matanović prsekao Pas Čeha, a onda je uslijedila magija...

Ujedno, ovo je bio njegov jubilarni 30. gol za reprezentaciju Hrvatske.

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