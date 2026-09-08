Kodi Miler Mekintajer je uvjeren da je potencijal Crvene zvezde mnogo veći nego što mnogi misle i da će da ima uspješnu sezonu sa novim timom i trenerom.

Izvor: MN PRESS

Kodi Miler Mekintajer je do skoro igrao za Crvenu zvezdu, a sada je po prvi put igrao protiv nje od odlaska sa Malog Kalemegdana. Sa Olimpijakosom je osvojio turnir na Kritu, ali je imao samo riječi hvale za novu ekipu i trenera Ibona Navara.

"Bilo mi je čudno, ali mi je drago da vidim sve ljude iz ekipe, od trenera i igrača, do fizioterapeuta i ostalih, oni su moja porodica, lijepo je ponovo ih vidjeti", rekao je Mekintajer za "Meridian sport".

Vidi opis Kodi Miler Mekintajer: "Crvena zvezda ima mnogo veći potencijal nego što ljudi misle" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Posebno je pričao o Nikoli Kaliniću koji je odlučio da postane trener i radiće u stručnom štabu crveno-bijelih.

"Svi mi nedostaju. Kalinić i njegovo pozitivno ludilo, ali mi svi fale, bili smo kao porodica. Nije me iznenadilo što je Kalinić postao trener. Pričali smo ljetos na Majorci, tako da sam shvatio da bi to moglo da se desi. Sjajno je za njega, nova uloga i energija. Vremenom će biti dobar trener. Teodosić? Mnogi prijatelji i igrači na koje sam se nekad ugledao počinju da se penzionišu, što je čudno vidjeti. Mislim da će i Miloš i Nikola biti veoma uspješni u novim ulogama", poručio je Kodi i dodao da ne može sebe da zamisli u ulozi trenera.

"Zvezda ima veći potencijal nego što misle"

Ima samo riječi hvale na račun nekadašnjeg tima, vjeruje da će imati uspešnu sezonu sa Ibonom Navarom.

"Zvezda ima sjajnog trenera Navara, zna šta mislim o njemu. Sa njegovom energijom, radom unutar tima, načinom na koji okuplja ekipu i uspijeva da natjera sve da se fokusiraju na cilj, a to je pobjeda, ne individualnost. Zvezda ima veliki potencijal, veći nego što mnogi ljudi misle. Napravio je sjajan posao u Malagi, poznajem ga, veoma je ambiciozan. Znam da će da gura ekipu i igrače da u svakom trenutku budu najbolja verzija sebe", zaključio je Mekintajer.

(Meridiansport/MONDO)

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