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"Sanjam o ovome već pet godina": Kodi stigao u Pirej, spomenuo je i Zvezdu

"Sanjam o ovome već pet godina": Kodi stigao u Pirej, spomenuo je i Zvezdu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Kodi Miler-Mekintajer je strpljivo gradio karijeru i na kraju stigao do velikog cilja.

Kodi Miler Mekintajer oduvijek sma želio da igram u Grčkoj Izvor: MN PRESS

Bivši plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer već je stigao u Pirej, gdje će zadužiti opremu grčkog velikana, Olimpijakosa. On je sjajne partije od prošle sezone uspio da naplati, pa je potpisao trogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionom Evrope. Tokom obraćanja navijačima, naglasio je bratske odnose srpskih i grčkih crveno-bijelih.

Poznat je nekadašnji igrač Baskonije kao veliki radnik, pa se i prije starta ove sezone dosta ranije javio na "zadatak". Na aerodromu su ga sačekali navijači i mediji, a uskoro će biti održana i promocija.

"Umoran sam jer je veoma kasno, ali sam istovremeno zaista uzbuđen što sam ovdje. Jedva čekam da sutra upoznam trenere i sve članove ekipe", rekao je Mekintajer novinarima na aerodromu, a prenosi grčka Gazeta.

Kaže da mu je dugogodišnja želja da igra u Grčkoj i konačno će imati tu šansu.

"Oduvek sam želio da igram u Grčkoj. Posljednjih pet godina stalno sam razmišljao o tome, a sada sam dobio priliku da igram uz ove izuzetne igrače i trenere, u tako velikom klubu, o kojem mnogo znam. Zaista sam uzbuđen".

Upitan je o Žanu Monteru koji je stigao iz Valensije i MVP-ju Saši Vezenkovu sa kojim ima "bugarske" veze.

"Jedva čekam da zaigram sa svima. Svako je poseban i talentovan na svoj način. Posebno Montero, sa kojim ću imati priliku da delim teren. O Saši ne moram mnogo da govorim, svi znaju kakav je igrač. Svaki igrač u timu je veoma važan i zaista jedva čekam da zaigram sa njima".

Čeka ga period adaptacije, ali spreman je za novo dokazivanje. "Idem korak po korak, znam šta ekipa i trener traže i očekujem da se što pre prilagodim kako bih se osjećao prijatno u novom okruženju"

Imao je i poruku za navijače. "Jedva čekam da zaigram pred vama. Ranije sam igrao protiv ove ekipe, a sada je sjajan osjećaj biti njen dio. Postoji posebna veza između ovog kluba i mog prethodnog tima i veoma sam srećan što sam ovdje".

Raduje se saradnji sa Jorgosom Barcokasom. "Nadam se da ću se savršeno uklopiti u ovu ekipu. Zato sam ovdje. Želim da pomognem saigračima, da unesem svoju energiju i agresivnost u igru i vjerujem da to mogu da uradim".

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Kodi Miler-Mekintajer košarka

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