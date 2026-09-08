Kodi nahvalio Crvenu zvezdu: Mekintajer sve najljepše o svom bivšem klubu!

Kodi Miler-Mekintajer podijelio utiske o Crvenoj zvezdi i novom treneru Ibonu Navaru, ističući njihov potencijal za uspjeh.

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Kodi Miler-Mekintajer ovog ljeta našao se u neobičnoj ulozi - umjesto u dresu Crvene zvezde, preko puta svog bivšeg kluba stao je kao član Olimpijakosa.

Iskusni plejmejker već tokom priprema imao je priliku da se susretne sa crveno-bijelima, a nakon utakmice iznio je zanimljive utiske za "Meridian sport".

Posebno mu je pažnju privukla činjenica da će Miloš Teodosić i Nikola Kalinić, saigrači koje je prethodnih godina imao u Zvezdi, od sada imati potpuno drugačije uloge.

"Ludo! Pretpostavljam da dolazim u godine kada mnogi moji prijatelji i igrači na koje sam se nekada ugledao počinju da se penzionišu, tako da je zaista čudno to vidjeti. Ali, znate, to je dio života. Ne možete igrati zauvijek i mislim da će obojica biti veoma uspješni u svojim novim ulogama", rekao je Miler-Mekintajer.

Crveno-bijeli su tokom ljeta napravili velike promjene. Stigao je novi trener Ibon Navaro, dok je roster pretrpio značajne promjene, a bivši plej Zvezde vjeruje da novi strateg može da napravi ozbiljan rezultat.

Izvor: MN PRESS

Miler-Mekintajer veoma dobro poznaje Navara i ima samo riječi hvale za njegov rad, energiju i način na koji funkcioniše sa ekipom.

"Prije svega, imaju sjajnog trenera, Ibona. On zna šta mislim o njemu. Sa njegovom energijom i onim što radi unutar ekipe, načinom na koji okuplja tim i uspijeva da natjera sve da se zaista fokusiraju na cilj, a to je pobjeda, umjesto na individualnost, imaju zaista veliki potencijal – veći nego što mnogi ljudi misle", istakao je Amerikanac.

On je posebno izdvojio posao koji je Navaro prethodnih godina radio u Malagi, gdje je ostavio dubok trag.

"Napravio je sjajan posao u Malagi tokom nekoliko godina koliko je tamo bio. Poznajem ga, veoma je ambiciozan i znam da će gurati ekipu i igrače da u svakom trenutku budu najbolja verzija sebe", rekao je Mekintajer.