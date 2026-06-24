Potres u Olimpijakosu: Zbog Kodijeve plate pobuna u svlačionici, starosjedioci digli glas

Transferi Žana Montera i Kodija Miler-Mekintajera uzburkali su atmosferu u Olimpijakosu, a Tomas Vokap traži povišicu.

Izvor: MN PRESS

Olimpijakos je uprkos osvajanju Evrolige odlučio da ozbiljno investira u pojačanja i tako su već početkom juna dogovoreni transferi Žana Montera i Kodija Miler-Mekintajera, što se nije dopalo "starosjediocima". Tako je prvi glas digao dugogodišnji košarkaš crveno-bijelih Tomas Vokap što bi ozbiljno moglo da uzdrma svlačionicu.

Došlo je do "potresa u hijerarhiji" u timu i zato je Tomas Vokap indirektno tražio povišicu, što je navodno već u internom razgovoru sa rukovodstvom poručio i Tajler Dorsi, tako da su braća Angelopulos na potezu.

"Imam još godinu dana ugovora, uz opciju produžetka koju ima klub", rekao je Tomas Vokap koji dres Olimpijakosa nosi od 2021. godine i koga su pitali da li u Pireju planira da igra do kraja karijere: "Ne bih baš tako rekao. Mislim, sviđa nam se ovdje, ali uvijek moraš da ideš tamo gdje te poštuju."

"To je najvažnije - da te poštuju i cijene. Naravno da nam se ovdje veoma dopada, ali sticanje poštovanja od strane kluba ima veze sa tim koliko te cijene i koliko te plaćaju. Tako da da, veoma nam se sviđa ovdje...", zagonetan je ostao Vokap.

Milioni napravili pakao u Olimpijakosu

Dobro je poznato da je Olimpijakos uložio velika sredstva da bi formirao šampionski tim, međutim "rasipanje" je poremetilo i odnose među igračima, pošto svi znaju koliko "onaj drugi" dobija. Tako je sve krenulo novim ugovorom za Furnijea, koji je dobio oko tri miliona evra godišnje, dok su odlično prošla i pomenuta pojačanja.

Tako je Montero dobio 2,7 miliona evra poslije vrhunske sezone u Valensiji, a Mekintajer oko 2,5 - poslije zaista ubjedljivih igara u Crvenoj zvezdi.

Problem je što recimo Vokap zarađuje manje od 1,2 miliona evra, a Dorsi oko 1,8 miliona, iako se radi o važnim igračima.