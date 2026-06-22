Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos nije bio zadovoljan kada su mu novinari na predstavljanju Željka Obradovića pričali o Olimpijakosu.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Konferencija za medije povodom povratka Željka Obradovića u Panatinaikos prošla je burno, uz prekidanje od strane navijača koji su skandirali njegovo ime. Digla se buka i kada su novinari pitali srpskog trenera i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa da li vide dodatni motiv u tome što je njihov najveći rival u prethodnoj sezoni ostvario velike uspjehe.

Mislili su naravno novinari na to što je prevođen Jorgosom Barcokasom Olimpijakos uspio da osvoji Evroligu i grčko prvenstvo, ali Dimitris Janakopulos nije htio ni da se osvrne na to. Kontroverzni Grk koji je zbog finalne serije sa Olimpijakosom zaradio zabranu rada u košarci na šest mjeseci digao je glas kada je čuo pitanje.

"Nikada ne gledamo u naše protivnike. Pretpostavljam da mislite na Real Madrid kada pričate o velikim rivalima, ali ako je pitanje da li ćemo uzeti više titula od Real Madrida odgovor je da.Gospodin Obradović je tu i prava je osoba da uradi to. Nadam se da će on biti tu da proslavi više titula od Real Madrida", rekao je Dimitris Janakopulos, a onda je bijesno isključio svoj mikrofon.

Q: Does the fact that the big rival [Olympiacos] of Panathinaikos is powerful now give an extra motivation?



DPG: Big rival, you talk about Real Madrid I imagine. They lost in the Final. Zeljko was saying that we need to surpass them. He's the No. 1 who could achieve that"pic.twitter.com/PdvUhxXS52 — Eurohoops (@Eurohoopsnet)June 22, 2026

Vidi opis Janakopulos pobjesnio kad su mu pomenuli Olimpijakos: Prstom pokazao na Željka i pred svima isključio mikrofon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 8 8 / 8

"Željko - nikad rival"

Takođe grčki milioner je istakao da se ne slaže sa izborom riječi novinara koji su pitali da li je Željko Obradović kada je dolazio kao rival razmišjjao o povratku u Panatinaikos.

"Rekao je da se vraćao kao rival, ali poslije mnogo godina u kojima smo imali probleme i teške momente čovjek koji me je uvijek prvi zvao bio je ovaj čovjek pored. Zvao me je i rekao bi mi 'Dimitrise ne brini se'. Davao mi je savjete. On je uvijek bio prijatelj, nikada nije bio rival, samo trener suparničkog tima", rekao je Janakopulos.

Vidi opis Janakopulos pobjesnio kad su mu pomenuli Olimpijakos: Prstom pokazao na Željka i pred svima isključio mikrofon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pogledajte 00:38 Navijači prekinuli konferenciju za medije Željka Obradovića Izvor: Youtube/Panathinaikos BC Izvor: Youtube/Panathinaikos BC

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