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Janakopulos pobjesnio kad su mu pomenuli Olimpijakos: Prstom pokazao na Željka i pred svima isključio mikrofon

Janakopulos pobjesnio kad su mu pomenuli Olimpijakos: Prstom pokazao na Željka i pred svima isključio mikrofon

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos nije bio zadovoljan kada su mu novinari na predstavljanju Željka Obradovića pričali o Olimpijakosu.

Dimitris Janakopulos pobjesnio zbog pitanja o Olimpijakosu Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Konferencija za medije povodom povratka Željka Obradovića u Panatinaikos prošla je burno, uz prekidanje od strane navijača koji su skandirali njegovo ime. Digla se buka i kada su novinari pitali srpskog trenera i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa da li vide dodatni motiv u tome što je njihov najveći rival u prethodnoj sezoni ostvario velike uspjehe.

Mislili su naravno novinari na to što je prevođen Jorgosom Barcokasom Olimpijakos uspio da osvoji Evroligu i grčko prvenstvo, ali Dimitris Janakopulos nije htio ni da se osvrne na to. Kontroverzni Grk koji je zbog finalne serije sa Olimpijakosom zaradio zabranu rada u košarci na šest mjeseci digao je glas kada je čuo pitanje. 

"Nikada ne gledamo u naše protivnike. Pretpostavljam da mislite na Real Madrid kada pričate o velikim rivalima, ali ako je pitanje da li ćemo uzeti više titula od Real Madrida odgovor je da.Gospodin Obradović je tu i prava je osoba da uradi to. Nadam se da će on biti tu da proslavi više titula od Real Madrida", rekao je Dimitris Janakopulos, a onda je bijesno isključio svoj mikrofon.

"Željko - nikad rival"

Takođe grčki milioner je istakao da se ne slaže sa izborom riječi novinara koji su pitali da li je Željko Obradović kada je dolazio kao rival razmišjjao o povratku u Panatinaikos. 

"Rekao je da se vraćao kao rival, ali poslije mnogo godina u kojima smo imali probleme i teške momente čovjek koji me je uvijek prvi zvao bio je ovaj čovjek pored. Zvao me je i rekao bi mi 'Dimitrise ne brini se'. Davao mi je savjete. On je uvijek bio prijatelj, nikada nije bio rival, samo trener suparničkog tima", rekao je Janakopulos.

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00:38
Navijači prekinuli konferenciju za medije Željka Obradovića
Izvor: Youtube/Panathinaikos BC
Izvor: Youtube/Panathinaikos BC

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Tagovi

Dimitris Janakopulos košarka KK Panatinaikos Željko Obradović KK Olimpijakos

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