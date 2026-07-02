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Kodi dobio šest miliona od Olimpijakosa: Zbog plate već nastala pobuna u svlačionici

Kodi dobio šest miliona od Olimpijakosa: Zbog plate već nastala pobuna u svlačionici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kodi Miler-Mekintajer potpisao za Olimpijakos, a plata je izazvala već pobunu u svlačionici, starosjedioci su nezadovoljni.

Kodi Miler Mekintajer dobio platu 6 miliona evra Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki košarkaš Kodi Miler-Mekintajer i zvanično je potpisao za Olimpijakos. Već mjesecima se spekulisalo o tome i sada je Olimpijakos konačno stavio tačku na nagađanja i objavio je da je sa reprezentativcem Bugarske potpisao ugovor na čak tri sezone.

Prema ranijim najavama, Kodi Miler-Mekintajer bi trebalo da zarađuje oko dva miliona evra po takmičarskoj godini, odnosno čeka ga najmanje šest miliona evra od Olimpijakosa, što je već uznemirilo starosjedioce u svlačionici i došlo je do negodovanja.

Nekoliko igrača, prije svih Tomas Vokap, pobunilo se zbog toga što zarađuje manje od Miler-Mekintajera, iako su već godinama u klubu i donijeli su mu pehar Evrolige ove sezone. Vidjećemo kako će to uticati na atmosferu u timu Jorgosa Barcokasa koji je uz to doveo i jednog od najboljih igrača Evrolige prošle sezone Žana Montera iz Valensije.

Kako je igrao Kodi za Zvezdu?

Prethodne dvije godine Kodi Miler-Mekintajer bio je prvi plejmejker Crvene zvezde i vjerovatno najbolji igrač tima u tom periodu. Prošle sezone je prosječno bilježio 12,6 poena, 7,4 asistencije i 4,5 skoka po meču, a vidjećemo da li će takve brojke imati i u Olimpijakosu gdje ga ipak čeka manja odgovornost.

Miler-Mekintajer (31) je igrao još za Leven, Parmu, Zenit, Cedevita Olimpiju, Partizan, Burg, Andoru, Gazijantep i Baskoniju. Dvostruki je lider Evrolige po broju asistencija u sezonama 2023/24 i 2025/26.

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Kodi Miler-Mekintajer KK Olimpijakos

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