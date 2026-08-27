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Šta čeka igrače Borca u Konferencijskoj ligi? Crveno-plavi mogu na Atalantu, Ajaks, Crvenu zvezdu, Hajduk...

Šta čeka igrače Borca u Konferencijskoj ligi? Crveno-plavi mogu na Atalantu, Ajaks, Crvenu zvezdu, Hajduk...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Mnogo je atraktivnih rivala sa kojima crveno-plavi mogu da se sastanu u glavnoj fazi Konferencijske lige, u periodu od 15. oktobra do 17. decembra.

Protiv koga Borac može da igra u Konferencijskoj ligi Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca igraće u glavnoj fazi Konferencijske lige drugi put u posljednje tri sezone.

Crveno-plavi su ponovo, kao i u Rejkjaviku, porazili tim Vikingura rezultatom 3:1 i izborili nastup u trećem evropskom takmičenju po jačini. Tamo će se od 15. oktobra do 17. decembra boriti za bodove sa još 35 timova, a večeras su poslije odigravanja revanš utakmica plej-ofa Lige Evrope i Konferencijske lige postali poznati svi mogući rivali.

Pred žrijeb, koji će se obaviti u petak u 13.00 u Monte Karlu, timovi su razvrstani u šest šešira sa po isto toliko timova. Izabranici Vinka Marinovića mogu da dobiju najviše po jednog rivala iz svakog šešira, pa i iz svog, trećeg, u kojem su zajedno sa timovima Luganom, Hetafeom, KuPS-om, Tventeom i Linkoln Red Impsom.

Ekipa iz Banjaluke može, između ostalog, da ukrsti koplja sa Crvenom zvezdom, koja je smještena u drugi šešir nakon nevjerovatnog poraza (5:1) u Plzenju od Viktorije i eliminacije iz Lige Evrope. Takođe, aktuelnom šampionu BiH na megdan može da izađe i Hajduk iz Splita, koji je nakon dugo godina izborio grupnu ili ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.

Prva dva kola Konferencijske lige igraće se 15. i 22. oktobra. Treće i četvrto kolo zakazani su za 5. i 26. novembar, dok se peta i šesta runda igraju 10. i 17. decembra.

SASTAV SVIH ŠEŠIRA KONFERENCIJSKE LIGE

PRVI ŠEŠIR: Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako, Kopenhagen

DRUGI ŠEŠIR: Mitjiland, Crvena zvezda, Gent, Panatinaikos, Pafos, Brajton

TREĆI ŠEŠIR: Lugano, Hetafe, KuPS, Tvente, Linkoln Red Imps, Borac

ČETVRTI ŠEŠIR: Sint-Trojden, Bran, Harts, Kairat, Trabzon, Univerzitatea Krajova

PETI ŠEŠIR: Riga, Hajduk, Jablonec, Nordsjeland, Orhus, Inter Eskaldes

ŠESTI ŠEŠIR: Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjelbi, Iberija 1999, Egnatija

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Konferencijska liga

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