Mnogo je atraktivnih rivala sa kojima crveno-plavi mogu da se sastanu u glavnoj fazi Konferencijske lige, u periodu od 15. oktobra do 17. decembra.
Fudbaleri Borca igraće u glavnoj fazi Konferencijske lige drugi put u posljednje tri sezone.
Crveno-plavi su ponovo, kao i u Rejkjaviku, porazili tim Vikingura rezultatom 3:1 i izborili nastup u trećem evropskom takmičenju po jačini. Tamo će se od 15. oktobra do 17. decembra boriti za bodove sa još 35 timova, a večeras su poslije odigravanja revanš utakmica plej-ofa Lige Evrope i Konferencijske lige postali poznati svi mogući rivali.
Pred žrijeb, koji će se obaviti u petak u 13.00 u Monte Karlu, timovi su razvrstani u šest šešira sa po isto toliko timova. Izabranici Vinka Marinovića mogu da dobiju najviše po jednog rivala iz svakog šešira, pa i iz svog, trećeg, u kojem su zajedno sa timovima Luganom, Hetafeom, KuPS-om, Tventeom i Linkoln Red Impsom.
Šta čeka igrače Borca u Konferencijskoj ligi? Crveno-plavi mogu na Atalantu, Ajaks, Crvenu zvezdu, Hajduk...
Ekipa iz Banjaluke može, između ostalog, da ukrsti koplja sa Crvenom zvezdom, koja je smještena u drugi šešir nakon nevjerovatnog poraza (5:1) u Plzenju od Viktorije i eliminacije iz Lige Evrope. Takođe, aktuelnom šampionu BiH na megdan može da izađe i Hajduk iz Splita, koji je nakon dugo godina izborio grupnu ili ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.
Prva dva kola Konferencijske lige igraće se 15. i 22. oktobra. Treće i četvrto kolo zakazani su za 5. i 26. novembar, dok se peta i šesta runda igraju 10. i 17. decembra.
SASTAV SVIH ŠEŠIRA KONFERENCIJSKE LIGE
PRVI ŠEŠIR: Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako, Kopenhagen
DRUGI ŠEŠIR: Mitjiland, Crvena zvezda, Gent, Panatinaikos, Pafos, Brajton
TREĆI ŠEŠIR: Lugano, Hetafe, KuPS, Tvente, Linkoln Red Imps, Borac
ČETVRTI ŠEŠIR: Sint-Trojden, Bran, Harts, Kairat, Trabzon, Univerzitatea Krajova
PETI ŠEŠIR: Riga, Hajduk, Jablonec, Nordsjeland, Orhus, Inter Eskaldes
ŠESTI ŠEŠIR: Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjelbi, Iberija 1999, Egnatija
(mondo.ba, D. Šutvić)
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