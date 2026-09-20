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Bivši napadač Crvene zvezde dominira u Brazilu

Bivši napadač Crvene zvezde dominira u Brazilu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Brazilac Bruno Duarte postigao je drugi gol za kratko vrijeme u Vasko de Gami.

Bruno duarte nastavio da dominira u brazilu Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Brazilac Bruno Duarte ljetos je napustio Marakanu, nakon što je stigao Španac Albert Rijera, a u novom klubu je već pokazao klasu. On je postigao novi gol u dresu Vasko de Game, u ubjedljivoj pobedi protiv Koritibe od 5:0.

Bivši napadač Zvezde je zatresao mrežu rivala u 44. minutu i povisio na 2:0, dok je u drugom poluvremenu viđena potpuno dominacija Vaska koji je na kraju kompletirao "petardu" na domaćem terenu.

Duarte je tako potvrdio sjajnu golgetersku formu, pošto je za pet utakmica zabilježio učinak od dva gola i jedne asistencije. Prije nekoliko dana je postigao gol protiv Gremija i ubilježio asistenciju protv Sanfa Fea.

 Duarte se ljetos vratio u Brazil poslije sedam godina. Prethodno je igrao za Vitoriju Gimaraeš u Portugalu od 2019. godine, da bi 2024. godine stigao na Marakanu.

U Crvenoj zvezdi postigao je 42 gola i upisao 14 asistencija na 98 zvaničnih utakmica. Tokom tog perioda osvojio je dvije titule prvaka Srbije, u sezonama 2024/25. i 2025/26, kao i dva Kupa Srbije, takođe u sezonama 2024/25. i 2025/26. Bio je pouzdana napadačka opcija tokom mandata Vladana Milojevića i Dejana Stankovića, dok je klub napustio po dolasku Alberta Rijere. U domovinu se vratio u transferu vrijednom dva miliona evra i očigledno je ovo bila prava odluka za njegovu karijeru.

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Problem za Rijeru: Bruno Duarte ne trenira sa igracima Zvezde, pozalio se na problem
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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