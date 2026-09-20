Važna informacija za navijače “zmajeva”

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je u nedjelju informacije u vezi sa ulaznicama za meč protiv Rumunije, koja će se u okviru UEFA Lige nacija igrati na stadionu „Bilino polje“ u Zenici 17.11.2026. u 20.45 sati.

Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Cijene pojedinačnih ulaznica će iznositi: tribina ZAPAD 60,00 KM, tribina ISTOK 50,00 KM, tribina SJEVER i JUG 40,00 KM.

Ulaznice za utakmicu sa Rumunijom će biti puštene u pretprodaju od 21.09. od 12:00 sati do 23.09. gdje će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na https://bhff.fans/bs/ platformu do 18.09.2026. godine. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača četiri puta veća od kapaciteta stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu, do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica.

U pretprodaji će biti moguće kupiti maksimalno dvije ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 24.09.2026. od 12.00 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem web platforme www.event.ba

Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice s QR kodom, radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe, biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice.

NAPOMENA

Sve ljubitelje reprezentacije Bosne i Hercegovine koji planiraju doći u Zenicu na utakmice UEFA Lige nacija, Savez je obavijestio o sljedećem:

Ulaznica je važeća ako je kupljena preko sistema Event.ba ili putem NS/FS BiH. Svaka druga kupovina je ilegalna i biti ćete spriječeni da uđete na stadion.

Ulaznica je važeća ako je na njoj ime i prezime vlasnika ulaznice, sva ostala imena (npr. X.R., S.M., R.S.) ne vrijede, te će osobe sa tim ulaznicama biti spriječene da uđu na stadion.

Kontrole će biti prisutne kako na ulazima, tako i na spoljnim parametrima oko stadiona, pa vas ljubazno molimo da poštujete navedena pravila, te da lični dokument i ulaznicu pripremite na vrijeme kako ne bi došlo do gužve na ulazima.

Sve ulaznice kupljene preko drugih platformi biće poništene.

Sve ostale informacije vezano za ostala pravila biće dostupne na web portalu www.event.ba kao i na poleđini ulaznice.

(MONDO)