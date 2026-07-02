Džejkobs trčao 100 metara za 9,67 sekundi: Pogledajte ludu trku, evo zašto rekord ne važi

Marsel Džejkobs je istrčao trku života i postavio najbolje vrijeme u karijeri, a onda su mu saopštili da njegov rekord neće važiti.

Izvor: Profimedia/CSM/Kim Price

Italijanski atletičar Marsel Džejkobs trijumfovao je na trci 100 metara koja se održala u srijedu u okviru Austrija opena u Ajzenštatu i to sa nevjerovatnim vremenom - 9,67 sekundi! To je treće najbolje vrijeme u istoriji i samo je Jusein Bolt trčao brže od Italijana, ali se njegov rekord nigde neće pisati.

Razlog je jak vjetar u leđa (+ 4,1 m/s) što je znatno iznad dozvoljene granice i zato se Džejkobsov rezultat neće računati kao zvanični rekord. Isto je bilo i sa Boltovim rezultatom 9,63, a znamo da je i bez vjetra trčao 9,58 i to je i dalje rekord.

9.67 FOR 100 METERS‼️



2020 Olympic champion Lamont Marcell Jacobs FLEW to a 9.67s (+4.1 m/s wind) for 100 meters the Raiffeisen Austrian Open. ️



That’s No. 2 all-time under all conditions.pic.twitter.com/xAEWytC3Q5 — CITIUS MAG (@CitiusMag)July 1, 2026



Marsel Džejkobs, olimpijski šampion iz Tokija, inače nije imao najčistiji start i nakratko se našao iza Britanca Romela Glejva i svjetskog rekordera na 400 metara Vajda van Nikerka. Ali kada je uhvatio pun korak, Italijan je silovito ubrzao i odvojio se i na kraju trijumfovao sa oko metar prednosti.

Inače i oni su imali sjajna vremena. Romel Glejv je trčao 100 metara za 9,76 sekundi, a Vejd van Nikerk 9,83.