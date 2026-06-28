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Adriana osvojila drugo mjesto u Dijamantskoj ligi: Najbolji rezultat sezone usred Pariza

Adriana osvojila drugo mjesto u Dijamantskoj ligi: Najbolji rezultat sezone usred Pariza

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Adriana Vilagoš napravila je najbolji rezultat sezone i na mitingu Dijamantske lige u Parizu je zauzela drugo mjesto.

Adriana Vilagoš osvojila drugo mjesto na mitingu Dijamantske lige u Parizu Izvor: Slavek Ruta/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adriana Vilagoš napravila je najbolji rezultat sezone i osvojila drugo mjesto na mitingu Dijamantske lige. Fantastičan rezultat srpske atletičarke u Parizu, bacila je koplje 63,83 metra i bila nadomak prve pozicije.

Izmakao joj je tron pošto je bolja bila Kineskinja Ziji Jan koja je imala rezultat od 67,44m, dok je treća bila Haruka Kitaguči (Japan) sa 63,01. Najbolji rezultat je Adriana zabilježila u drugoj seriji, četiri su bila ispod 60m, a jedan pokušaj je bio neispravan.

Vilagoš je zadržala drugo mjesto u generalnom plasmanu Dijamantske lige posle tri od pet kvalifikacionih mitinga, ispred je samo Ziji Jan, iza je Sigrid Borge (Norveška). Slijede najvažnija takmičenja u sezoni.

Tagovi

Atletika Adriana Vilagoš Dijamantska liga

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