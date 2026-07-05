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Ivana Španović drugi put pobijedila u Zagrebu: Srpkinja dominirala u Hrvatskoj, a moglo je i još bolje

Ivana Španović drugi put pobijedila u Zagrebu: Srpkinja dominirala u Hrvatskoj, a moglo je i još bolje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ivana Španović došla je do pobjede u Zagrebu u troskoku i pokazala da je u odličnoj formi.

Ivana Španović pobijedila na mitingu u Zagrebu Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Ivana Španović ostvarila je drugu uzastopnu pobjedu u Zagrebu na dva različita mitinga. Na međunarodnom mitingu "Mladost" je u troskoku ostvarila rezultat od 13,67 i osvojila prvo mjesto. Imala je i bolji rezultat od toga, ali je poništen zbog prestupa.

Srpska atletičarka je skakala 13,50, 13,67 i 13,36 metara, pa je onda imala tri prestupa. U posljednjem pokušaju je izvela najbolji skok, preko 14 metara, ali je imala prestup od centimetar i po.

"U posljednjem pokušaju smo imali najbolji skok, prestup je bio centimetar i po. Zamolili smo ih da ipak izmjere skok, pokazalo je da je bio preko 14 metara. Uvježbavali smo zalet iz 14 koraka ovdje, pun zalet je 16 koraka. Napravili smo ozbiljan trening i veoma sam zadovoljan", rekao je njen trener Goran Obradovića.

Ivana je 26. juna na istom stadionu ostvarila rezultat od 14,25 metara što je njen najbolji rezultat na otvorenom u troskoku. To je bilo u okviru "Memorijala Borisa Hanžekovića". Najbolji njen rezultat je 14,41 u dvorani i to je aktuelni nacionalni rekord Srbije u dvorani u toj disciplini.

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Tagovi

Ivana Španović Atletika

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