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Dejan Stanković protiv Hapoela igra za 150. pobjedu: U istoriji Zvezde samo su dva trenera uspješnija

Dejan Stanković protiv Hapoela igra za 150. pobjedu: U istoriji Zvezde samo su dva trenera uspješnija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je tokom više od osam decenija postojanja imala samo dvojicu trenera koji su upisali više pobjeda na klupi od Dejana Stankovića, koji pokušava da stigne do 150. trijumfa.

Dejan Stanković Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak, 11. avgusta od 20 časova, na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Hapoel Ber Ševu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a predstojeći duel imaće poseban značaj i za šefa stručnog štaba Dejana Stankovića. Nekadašnji prvotimac i kapiten, a sada trener crveno-bijelih će u slučaju trijumfa ostvariti 150. pobjedu na klupi kluba koji predvodi u svom drugom mandatu.

Dejan Stanković je tek peti trener u klupskoj istoriji koji ima trocifren broj pobjeda na klupi Crvene zvezde, a ispred njega su trenutno samo Vladan Milojević kao rekorder i Miljan Miljanić kao jedna od najuticajnijih ličnosti u cjelokupnoj istoriji Zvezde. Miljanić je na klupi Zvezde odradio samo jedan mandat, dok su Milojević i Stanković po dva puta vodili ekipu.

Stanković je prvi put preuzeo Crvenu zvezdu u decembru 2019. godine i u debitantskoj sezoni predvodio ekipu do šampionske titule. U sezoni 2020/21 crveno-bijeli su pod njegovim vođstvom osvojili novu titulu prvaka Srbije bez poraza, uz čak 35 pobjeda na 38 prvenstvenih utakmica i 114 postignutih golova, dok je osvojen i Kup Srbije nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca u finalu protiv Partizana. Iste sezone Zvezda je izborila i plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

Uspješan je bio Stanković i u sezoni 2021/22, kada je predvodio crveno-bijele do nove šampionske titule i trofeja Kupa Srbije, a veliki uspjeh je ostvaren i na evropskoj sceni kada je Crvena zvezda kao prva u grupi u Ligi Evrope izborila plasman u osminu finala pomenutog takmičenja.

Nakon prvog mandata, koji je trajao do avgusta 2022. godine, Stanković se u decembru 2025. vratio na mjesto šefa stručnog štaba Crvene zvezde i nastavio da niže pobjede. Kroz dva mandata do sada je vodio crveno-bijele na 194 utakmice, uz učinak od 149 pobeda, 26 remija i 19 poraza. Pod njegovim vođstvom Crvena zvezda je bilježila značajne rezultate i na domaćoj i na evropskoj sceni, a među rivalima koje su crveno-bijeli savladali našli su se i Braga, Ludogorec, Kluž, Slovan iz Libereca i Gent, uz brojne pobjede u domaćim takmičenjima.

Pred Stankovićem je sada prilika da protiv Hapoela Ber Ševe upiše 150. pobjedu na klupi Crvene zvezde, uz podršku sa tribina stadiona "Rajko Mitić". Ovaj trijumf dodatno bi dobio na značaju ukoliko bi Crvenoj zvezdi omogućio prolaz u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona - srpski šampion bi u tom slučaju igrao protiv Orhusa (Danska) ili Sabaha (Azerbejdžan), a već bi imao obezbijeđenu ligašku fazu Lige Evrope.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona Dejan Stanković

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