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"Znam ja kakvi su momci, sve će mi vratiti": Dejan Stanković je sve preuzeo na sebe

"Znam ja kakvi su momci, sve će mi vratiti": Dejan Stanković je sve preuzeo na sebe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda će u utorak (20.00) pokušati da napravi preokret i eliminiše Hapoel Ber Ševu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Dejan Stanković najavio utakmicu Crvena zvezda Hapoel Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković poslao je još jednu snažnu poruku pred revanš protiv Hapoel Ber Ševe: "Sve neka ide na mene, a momci će mi vratiti, znam kakvi su oni."

I na taj način, šef struke crveno-bijelih preuzeo je na sebe i veću odgovornost od "komandne" u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, u kojem će njegov tim u utorak od 20 časova juriti "minus" iz prvog meča, 0:1.

Crveno-bijeli će igrati za preokret u dvomeču i za plasman u plej-of, za šta će biti neophodno da pobijede izraelskog šampiona. Upitan za sastav, Stanković je rekao da je Džej Enem jedna od opcija za mjesto u napadu crveno-bijelih, kao i da će štoper Derik Lukasen biti dio startne postave.

"Lukasen će igrati desno, on je dešnjak, samo da kažem", rekao je Stanković i na taj način odgovorio na kritike poslije prve utakmice, u kojoj je reprezentativac Gane uz golmana Mateusa Magaljaeša bio jedan od tragičara.

"Igrači su svjesni svega, nisu oni mali. Nema fazona i fora. Znamo šta nas očekuje sutra", rekao je Stanković i dodao: "Ostaćete kratkih rukava i bez odgovora. Pritisak je sastavni dio posla. Znam da vas zanima šta će biti sutra, pa i prekosutra. Ja o tome ne razmišljam. Živim normalno. Imam iskustvo iz prethodnog mandata da sačuvam sebe, da sačuvam svoj um. To je jedino čega se sjećam, drugo mi ne pada na pamet", kazao je Stanković.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Hapoel Ber Ševa Liga šampiona Dejan Stanković

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