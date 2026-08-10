Novi peh za Sarajevo: Renato Gojković ponovo van terena zbog povrede koljena?

Novi problemi za Zorana Zekića i "bordo" tim.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Stručni štab Sarajeva na čelu sa Zoranom Zekićem suočava se s novim problemima na samom otvaranju domaće takmičarske sezone. Kako prenosi "Dnevni avaz", iskusni štoper "bordo" tima Renato Gojković ponovo je doživio povredu koljena tokom premijernog meča Premijer lige BiH protiv Radnika (0:0).

Gojković, koji je u igru ušao u samoj završnici susreta umjesto Agona Elezija, osjetio je oštar bol u nozi nakon jednog duela i odbrambene intervencije.

Prema pisanju "Avaza", prve prognoze klupskih ljekara nisu optimistične i postoji bojazan da se radi o oštećenju zadnjih ukrštenih ligamenata. Definitivan stepen povrede i dužina odsustva s terena biće poznati nakon detaljnih pregleda i snimanja magnetnom rezonancom.

Ova vijest predstavlja poseban udarac za nekadašnjeg reprezentativca BiH, s obzirom na to da se tek nedavno vratio u takmičarski pogon poslije duge pauze uzrokovane povredom prednjeg ukrštenog ligamenta zbog koje je odsustvovao još od marta prošle godine.