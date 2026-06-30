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Da li Jirgen Klop preuzima Njemačku? Odmah ga pitali, dok je prozivao Arsenal

Da li Jirgen Klop preuzima Njemačku? Odmah ga pitali, dok je prozivao Arsenal

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Njemačka se suočava s krizom nakon ispadanja na Svjetskom prvenstvu. Da li Jirgen Klop može biti rješenje za fudbalske probleme reprezentacije?

Je li vrijeme da Jirgen Klop preuzme Njemačku Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Njemačka je ispala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i jasno je da će zbog toga neko morati da preuzme odgovornost, a za sada se svi "peru" - od direktora reprezentacije Rudija Felera do selektora Julijana Nagelsmana, koji poručuje da planira da ostane do kraja ugovora.

Međutim, pitanje je da li će ijedan od njih dvojice "preživjeti" katastrofu koja je zadesila Njemačku, tako da se već sada priča o novom spasiocu tamošnjeg fudbala, pošto je ovo već treći turnir na kome nikoga "elfi" nisu pobijedili u nokaut fazi.

Kao logično rješenje nameće se naravno Jirgen Klop koji je već dvije godine "u penziji", odnosno radi u Red Bulu kao ambasador, što ipak djeluje kao posao kojim će se baviti dok se ne pojavi ponuda zbog koje će biti spreman da raskine taj ugovor i da opet postane trener. Da li je to baš poziv reprezentacije Njemačke?

"Nisam još razmišljao o tome. Razumijem da se moje ime sada spominje, ali nije trenutak da pričamo o tome", rekao je Klop dok je govorio za televiziju "Magenta" poslije debakla Njemačke u Bostonu.

Takođe, imao je i šta da kritikuje u igri Njemačke, dok je takođe stigao i da "bocne" Arsenal. Istakao je da je pogodak koji je Ta postigao u produžetku bio regularan, kao što su bili i golovi koje je Arsenal davao čitave sezone: "Ako taj gol nije po pravilima, onda ni Arsenal ne treba da bude prvak Engleske. Dali su 60 odsto golova na taj način", rekao je Klop.

Podsjetimo, osim Nagelsmana na "udaru" u Njemačkoj je i Aleksandar Pavlović, dok su atmosferu podgrijale i brojne legende poput Jirgena Klinsmana.

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Tagovi

Mundijal 2026 Njemačka Jirgen Klop

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