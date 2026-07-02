logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li su sudije pogurale Belgiju? Pogledajte penal u 125. minutu, Senegal kipti od bijesa

Da li su sudije pogurale Belgiju? Pogledajte penal u 125. minutu, Senegal kipti od bijesa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

U dramatičnoj utakmici, Belgija je izjednačila protiv Senegala, a penal u 125. minutu izazvao je bijes Afrikanaca.

Da li je bio penal za Belgiju protiv Senegala Izvor: Arena Sport/Screenshot

Senegal je krstario ka osmini finala Svjetskog prvenstva i sve do 86. minuta u Sijetlu činilo se da ne postoji šansa da Belgija preokrene. Ipak, baš u tom trenutku kreće "raspad sistema" u redovima Afrikanaca koji umjesto da su uvećali vođstvo od 2:0, počinju da paniče i primaju golove koji su ih na kraju i izbacili sa turnira.

Prvo je Lukaku u 86. minutu smanjio na 2:1, a onda je i Tilemans u 89. minutu poravnao rezultat, pa se otišlo u produžetke. Kada se taman činilo da ćemo gledati penale, novi šok za Senegal.

Penal za Belgiju protiv Senegala
Izvor: TV Arena sport

U posljednjim trenucima utakmice sudija Martinez iz Hondurasa dosudio je jedanesterac za Belgiju zbog faula Kamare nad Tilemansom. Bila je to oštra lopta s lijeve strane na peterac, a Tilemans je lukavo utrčao i kada je osjetio kontakt s Kamarom, pao je na travu i počeo da traži najstrožu kaznu.

Tek poslije gledanja usporenog snimka, nakon poziva iz VAR sobe, Martinez je dosudio najstrožu kaznu, a Tilemans je sigurno izveo penal i odveo Belgiju dalje.

Ipak, Senegalci tvrde da su oštećeni i da Kamara nije mogao da izbjegne Tilemansa, pošto mu je ovaj utrčao iza leđa. Nije ni vidio fudbalera Belgije i njegovo uklizavanje nije bilo ni namijenjeno Tilemansu, ali je Belgijanac naletio na njega i iskoristio je kontakt da padne. Šta vi mislite?

Anketa

Da li je bio penal za Belgiju?

  • Ma čist penal, nema dileme

    28.57% (2)

  • Ima kontakta, ali to nije za penal u 125. minutu

    0% (0)

  • Više nije nego što jeste penal

    28.57% (2)

  • Senegal pokraden, to nije penal

    42.86% (3)

Da li je bio penal za Belgiju?

Rezultati

Podsjetimo, Belgija će u osmini finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, reprezentacije koja je izbacila BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Belgija Senegal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC