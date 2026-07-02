Selektor Belgije Rudi Garsija imao je neke vrlo potcjenjivačke komentare nakon pobjede nad Senegalom u nokaut fazi Mundijala.

Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Rudija Garsiju je samo čudo spasilo od otkaza na Mundijalu. Njegova Belgija gubila je 2:0 u 86. minutu meča sa Senegalom, a onda su golovi Romelua Lukakua i Jurija Tilemansa donijeli produžetke. Zatim smo vidjeli preokret i penal u 125. minutu za pobjedu od 3:2.

Nakon svega selektor Belgije je istakao da je očekivao da će tim Senegala pasti u finišu utakmice i nije se libio da kritikuje rivala koji ga je nadigrao u većem dijelu meča. Senegal koji ga je gurnuo na ivicu provalije izgleda ne cijeni puno.

"Znamo da takvi timovi gube strukturu nakon 80. minuta. Znali smo da će se potpuno povući nakon 2:0, a to je najveća greška koju možete da uradite. Neka me neko podsjeti da to ne radim kad budem vodio 2:0. Jer, kad primiš gol za 2:1, onda se sve mijenja. Mi smo to iskoristili, onda smo dali i tako kasni gol iz penala, koji je bio potpuno čist. Srećni smo i idemo dalje", rekao je poslije svega Rudi Garsija.

Vidi opis Selektora Belgije čudo spasilo od poraza i otkaza: Nakon toga je ponižavao rivala Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Što se Belgije tiče, tim koji sa klupe vodi Rudi Garsija sada čeka duel sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama u osmini finala.