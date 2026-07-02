Reprezentativac Senegala Pape Gej poručio je da više neće igrati za reprezentaciju dokle god je selektor Pape Bona Tijao

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Senegal je ispao sa Svjetskog prvenstva tako što je izgubio dobijen meč. Vodio je sa 2:0 protiv Belgije, imao sve u svojim rukama, napadao, tražio treći gol i onda je uslijedio šok. Za to Pape Gej krivi selektora Pape Bonu Tijaoa i neće više da igra za nacionalni tim sa njim.

"Želim pred svima da objavim da se neću vratiti u reprezentaciju dok je god ovaj stručni štab na čelu", poručio je Gej i tako jasno stavio do znanja da Savez mora da izabere između njega i selektora.

Selektor ga je izveo iz igre u 67. minutu i uveo je Laminu Kamaru koji je već u sljedećem napadu napravio faul za žuti karton, pa je "pogurao" rivala do pobjede u produžecima pošto je napravio faul za penal u 118. minutu.

Vidi opis "Dok je on selektor, ja ne igram za reprezentaciju": Potpuni haos poslije ispadanja sa Mundijala Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Pape Gej trenutno nosi dres Viljareala. Počeo je u francuskom Le Avru, pa je igrao za Votford i Marsej, da bi poslije pozajmice u Sevilji uspio da se izbori za opstanak u Španiji, samo u drugom klubu. Zanimljivo je i da je u mlađim kategorijama igrao za reprezentaciju Francuske, pa je 2021. odlučio da predstavlja Senegal.