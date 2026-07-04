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Kolumbija posljednja ušla u osminu finala: Potop Afrikanaca u nokaut fazi, ispao i šesti predstavnik

Kolumbija posljednja ušla u osminu finala: Potop Afrikanaca u nokaut fazi, ispao i šesti predstavnik

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kolumbija se pobjedom protiv Gane 1:0 posljednja plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Mundijal 2026 Kolumbija pobijedila Ganu za osminu finala Izvor: Roman Puno / Zuma Press / Profimedia

Gol volej-udarcem u 14. minutu Džona Arijasa na perfektnu asistenciju Luisa Suareza bio je dovoljan za veliku pobjedu Kolumbije protiv Gane 1:0. Ovim udarcem uveo je svoj tim u osminu finala, u kojem će južnoamerički tim igrati protiv Švajcarske u utorak od 22 časa u Vankuveru u Kanadi.

Džon Arijas daje gol na Kolumbija Gana
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Ovim golom, Kolumbija je četvrti put u istoriji ušla u osminu finala i igraće protiv Švajcaraca za ponavljanje istorijskog uspjeha iz Brazila 2014, kada je nastupila u četvrffinalu.

Sa druge strane, i ovim rezultatom nastavljena je "sječa" afričkih selekcija u šesnaestini finala, u kojoj su eliminisane i Južna Afrika, Senegal, Obala Slonovače, Kongo, Alžir i najdramatičnije Zelenortska Ostrva, protekle noći protiv Argentine.

Sa druge strane, plasman među 16 najboljih na svijetu među afričkim ekipama izborili su Egipat, prošle večeri protiv Australije, i Maroko, pobjedom protiv Holandije takođe na penale 29. juna.

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Tagovi

Kolumbija Gana fudbal Mundijal 2026

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