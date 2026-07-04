Jirgen Klop: "Hoću da budem selektor Njemačke, ali šef mora da me pusti"

Čuveni njemački trener Jirgen Klop javno priznao da hoće da bude selektor, pod uslovom da to dozvoli njegov poslodavac, kompanija Red Bul.

Izvor: Roger Petzsche / imago sportfotodienst / Profimedia

Jirgen Klop, jedan od najboljih trenera na sijvetu, potvrdio je da hoće da bude selektor Njemačke. Iako je to rekao "u rukavicama", uz nekoliko ograda i upozorenja da su pregovori tek na početku, više je nego spreman da nasluhedi Julijana Nagelsmana poslije još jednog debakla "pancera" na Mundijalima.

U emisiji na MagentaTV, za koju radi kao stručni analitičar na Svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi, Jirgen Klop je dao nemačkim navijačima mnogo razloga za optimizam: "Sada sam se potpuno odmorio i napunio energijom. Spreman sam", kazao je on.

Klop ne radi kao trener već dvije godine, od odlaska iz Liverpula poslije istorijskog boravka na Enfildu, gdje je donio titulu Lige šampiona i Premijer lige. Sada je pred njim još jedan jako težak posao, da još jednog fudbalskog diva vrati na pravi put.

"Da, razgovori su zaista počeli i mislim da ima smisla da se i ja konačno oglasim, kao osoba o kojoj se posljednjih dana mnogo priča. Želim to da uradim ovdje, jer situacija nije nimalo jednostavna", rekao je Klop za "Servus TV".

"Imam poslodavca, prvo njega moram da pitam"

Klop je pod ugovorom sa korporacijom Red Bul, čiji je direktor za globalni fudbal.

"Imam poslodavca u Red Bulu, za koji veoma rado radim. Imam tim sa kojim blisko sarađujem. To su ljudi koje sam za skoro dvije godine veoma dobro upoznao. Takve stvari se ne napuštaju tek tako, ili barem ja to ne radim", kazao je on.

"Sa druge strane, tu je veoma privlačan i veoma važan posao - funkcija selektora reprezentacije. Ne mogu da kažem drugačije nego da me to zaista interesuje. Zanimaju me i razgovori koji se vode, ali u ovom trenutku je Oliver Minclaf (šef Red Bula) moj prvi sagovornik. Red Bul mora da odobri cijelu stvar i verujem da će Oliver to i učiniti. Ipak, bilo bi prerano da o tome sada govorim. Iskreno, nisam očekivao da će se sve ovo dogoditi baš u ovom trenutku. Držao sam palčeve njemačkoj reprezentaciji da ostvari bolji rezultat nego što jeste", rekao je on.

Nakon bolnog ispadanja njemačke reprezentacije protiv Paragvaja, kako kaže Klop, "događaji su se praktično nizali jedan za drugim".

"Ova kratka izjava služi samo tome da kažem: Da, nije baš sve što se piše u medijima besmislica, ali je sve još u početnoj fazi. Biće potrebno još malo vremena. Vode se važni razgovori, jer ni funkcija selektora sama po sebi neće promijeniti niti riješiti probleme nemačkog fudbala. Zato sada sve to tek počinje", naglasio je Klop, bivši trener Majnca, Dortmunda i Liverpula čiji će dolazak na klupu "Manšafta" stvoriti euforiju oko nacionalnog tima.

Klopa zovu da zaustavi sunovrat Nemačke

Njemačka je jedna od najuspješnijih ekipa u istoriji svjetskih prvenstava sa četiri osvojene titule (1954, 1974, 1990. i 2014), ali su dani slave sve dalje iza nje. Na posljednja tri Svjetska prvenstva ima poražavajući rezultat - u Rusiji 2018. i u Kataru 2022. nije prošla grupu, a ove sedmice je dramatično ispala na penale protiv Paragvaja već u šesnaestini finala.

Nakon ostavke Julijana Nagelsmana, koju je podnio poslije ranog ispadanja Njemačke sa Svjetskog prvenstva, mjesto selektora je ostalo upražnjeno. Sada bi upravo Jirgen Klop mogao da bude njegov nasljednik. Zato predsjednik Fudbalskog saveza Njemačke Bernd Nojendorf sa saradnicima želi da Klop kao trenutno najveće njemačko trenersko ime pokuša da spriječi dalji sunovrat.

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