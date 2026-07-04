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Sve je poznato: Parovi i raspored osmine finala Svjetskog prvenstva, ovo je najboljih 16 na planeti

Sve je poznato: Parovi i raspored osmine finala Svjetskog prvenstva, ovo je najboljih 16 na planeti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Pročitajte koje utakmice nas očekuju u osmini finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Mundijal 2026 parovi osmine finala Izvor: fifg/Shutterstock

Dramatičnom pobjedom Argentine protiv Zelenortskih Ostrva 3:2 i minimalnim trijumfom Kolumbije protiv Gane 1:0, određeni su svi parovi osmine finala. U toj fazi Svhetskog prvenstva, koja počinje već ove subotnje večeri, gledaćemo veliki derbi Portugal - Španija, a poslhednje večeri te faze gledaćemo i okršaj legendi, Lionela Mesija i Mohameda Salaha.

Hronološki, ovo su svi parovi osmine finala sa satnicama:

Subota, 4. jul

  • 19.00 Kanada - Maroko
  • 23.00 Paragvaj - Francuska

Nedelja, 5. jul

  • 22.00 Brazil - Norveška

Ponedeljak, 6. jul

  • 2.00 Meksiko - Engleska
  • 21.00 Portugal - Španija

utorak, 7. jul

  • 2.00 SAD - Belgija
  • 18.00 Argentina - Egipat
  • 22.00 Švajcarska - Kolumbija

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Mundijal 2026 fudbal

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