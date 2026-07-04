Sve je poznato: Parovi i raspored osmine finala Svjetskog prvenstva, ovo je najboljih 16 na planeti

Pročitajte koje utakmice nas očekuju u osmini finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Dramatičnom pobjedom Argentine protiv Zelenortskih Ostrva 3:2 i minimalnim trijumfom Kolumbije protiv Gane 1:0, određeni su svi parovi osmine finala. U toj fazi Svhetskog prvenstva, koja počinje već ove subotnje večeri, gledaćemo veliki derbi Portugal - Španija, a poslhednje večeri te faze gledaćemo i okršaj legendi, Lionela Mesija i Mohameda Salaha.
Hronološki, ovo su svi parovi osmine finala sa satnicama:
Subota, 4. jul
- 19.00 Kanada - Maroko
- 23.00 Paragvaj - Francuska
Nedelja, 5. jul
- 22.00 Brazil - Norveška
Ponedeljak, 6. jul
- 2.00 Meksiko - Engleska
- 21.00 Portugal - Španija
utorak, 7. jul
- 2.00 SAD - Belgija
- 18.00 Argentina - Egipat
- 22.00 Švajcarska - Kolumbija
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