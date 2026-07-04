Priča o dvojici reprezentativaca Belgije i djevojci koja je napravila razdor još 2012. i dalje je aktuelna. Kamere su zabilježile i trenutak u kojem se čitav tim pozdravio poslije pobjede na Mundijalu, osim Kevina de Brujnea i Tiboa Kurtoe

Izvor: Instagram/carlijnen/printscreen, Screenshot/YouTube/@royalbelgianfa

Belgija je izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, ali je poslije pobjede nad Senegalom pažnju javnosti privukao detalj koji nema mnogo veze sa fudbalom. Tokom slavlja reprezentativci su međusobno čestitali jedni drugima, međutim, dvojica najvećih belgijskih asova - Tibo Kurtoa (34) i Kevin de Brujne (35) - ponovo su ostali na distanci. Dobro poznata priča u centar pažnje smjestila je Karolin Lajnen, bivšu djevojku ove dvojice fudbalera.

Kamere su zabilježile da su se samo pogledali, bez rukovanja i bilo kakvog razgovora. Takve scene već godinama nisu novost kada su njih dvojica u pitanju, jer njihov odnos odavno nije prijateljski. Razlog za to seže još iz 2012, a u pitanju je ljubavni trougao koji je zauvijek promijenio njihov odnos. De Brujne tada nije oprostio saigraču što je bio u vezi sa njegovom tadašnjom djevojkom Karolin Lajnen.

Godinama kasnije upravo je Karolin odlučila da ispriča svoju verziju događaja.

"U novembru 2012. otišla sam u Madrid s Tibovom prijateljicom kako bismo ga posjetile. Onda se dogodilo nešto što nije trebalo, svjesna sam toga. Ipak, stvari sa mnom i Kevinom nisu išle baš najbolje. Utjehu sam pronašla kod Tiba", jednom prilikom je otkrila.

"Te večeri Tibo mi je pružio ono što mi je nedostajalo tokom tri godine veze sa Kevinom. Priredio mi je lijepo veče, dugo smo razgovarali i onda se jednostavno dogodilo. Kevin nikada nije uradio tako nešto", ispričala je Karolin.

U kakvom su odnosu De Brujne i Kurtoa?

Vidi opis Zbog jedne žene je sve puklo: Dvije najveće zvijezde Belgije godinama ne razgovaraju, ona je razlog Kevin De Brujne sa loptom u ruci čeka da izvede jedanaesterac za Belgiju na Svetskom prvenstvu 2026. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia/Moritz Mller Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ona je tada tvrdila i da je De Brujne prethodno bio nevjeran njoj i da ju je prevario sa njenom prijateljicom, ali te optužbe nikada nisu potvrđene. Kad je Kevin de Brujne saznao za vezu između tadašnje djevojke i saigrača, njihov odnos je praktično prestao da postoji. Iako su nastavili da dijele svlačionicu reprezentacije Belgije i godinama zajedno nastupaju za nacionalni tim, privatna komunikacija među njima gotovo da ne postoji.

U belgijskom timu odavno su se navikli na takvu situaciju. Kurtoa i De Brujne na terenu funkcionišu profesionalno, sarađuju kada je to potrebno i zajednički rade u interesu ekipe, ali van utakmica među njima nema bliskosti. Međutim, jasno je da odnos nije postao bolji iako je prošlo više od decenije.

❌ Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois no se saludaron después de la agónica clasificación de Bélgica.pic.twitter.com/t0q4tYEFIY — Pablo Giralt (@giraltpablo)July 2, 2026

Navijači su godinama vjerovali da bi vrijeme moglo da izliječi stare rane, međutim svaki novi veliki turnir pokazuje da se to nije dogodilo. Zajedničke fotografije postoje samo kada je u pitanju čitav tim, dok njih dvojica gotovo nikada nisu zajedno u kadru.

U Belgiji zato ovu priču često navode kao primjer koliko privatni odnosi mogu da ostave trag čak i na najvećim sportskim karijerama. Dok reprezentacija pokušava da sa ovom generacijom stigne do velikog trofeja, jedno je jasno - između dvojice najboljih belgijskih fudbalera odavno nema mjesta za pomirenje.