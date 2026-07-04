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Haos pred meč Francuske na Mundijalu: FIFA hitno reagovala, prijeti odgađanje utakmice

Haos pred meč Francuske na Mundijalu: FIFA hitno reagovala, prijeti odgađanje utakmice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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FIFA je izdala hitno saopštenje pred meč Paragvaja i Francuske zbog vremenskih uslova

FIFA je izdala hitno saopštenje pred meč Paragvaja i Francuske Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utakmica Francuske i Paragvaja posljednja je na programu današnjih mečeva u eliminacionoj fazi Mundijala. Zbog vremenskih uslova u Filadelfiji, oglasila se i FIFA hitnim saopštenjem u kojem je navela da postoji šansa za odgađanje utakmice, navodeći da je rizik veoma visok.

Vremenski uslovi mogli bi ozbiljno da utiču na duel Francuske i Paragvaja na Svjetskom prvenstvu. Prema prognozama, temperatura u trenutku početka utakmice mogla bi da dostigne čak 37 stepeni, dok bi subjektivni osjećaj zbog velike vlažnosti vazduha mogao da bude i do 42 stepena. "Pažljivo pratimo vremenske prilike u Filadelfiji. U ovom trenutku postoji značajan rizik od odgađanja zbog vremenskih uslova. Nastavićemo da pratimo razvoj situacije i obavještavamo javnost", navodi FIFA.

Zbog toga FIFA razmatra mogućnost da pomjeri početak susreta za kasniji termin, kako bi se izbjegli zdravstveni rizici za igrače i sudije. Dodatni problem predstavlja i činjenica da je stadion u Filadelfiji potpuno otvoren, pa će tokom većeg dijela utakmice teren i gotovo sve tribine biti izloženi direktnom suncu.

Reprezentacija Francuske već je imala priliku da osjeti kakvi ih uslovi očekuju. Izabranici Didijea Dešana odradili su trening na 38 stepeni, u trening centru Filadelfija Iglsa, koji se nalazi svega nekoliko kilometara od stadiona na kojem će biti odigran meč.

O ekstremnim vremenskim uslovima govorili su i selektori Francuske i Paragvaja, Didije Dešan i Gustavo Alfaro. Obojica su istakla da prihvataju okolnosti u kojima će se igrati utakmica, ali su naglasili da će biti neophodan dodatni oprez kako bi se sačuvalo zdravlje igrača.

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Tagovi

Mundijal 2026 Francuska Paragvaj

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