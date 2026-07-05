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Kilijan Mbape spasao Francusku na Mundijalu: Možda baš i nisu moćni koliko su svi mislili

Kilijan Mbape spasao Francusku na Mundijalu: Možda baš i nisu moćni koliko su svi mislili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Francuzi sada idu na Maroko, baš kao i 2022. godine na SP u Kataru.

Francuska pobijedila Paragvaj 1:0 Izvor: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Francuska je drugi tim u četvrtfinalu Mundijala 2026, pošto je Kilijan Mbape pogodio sa bijele tačke i tako iskoristio praktično jedinu pravu šansu koju je njegov tim imao na meču protiv Paragvaja. Reprezentacija iz Južne Amerike fantastično je zatvorila sve prilaze svom golu i samo je trenutak nepažnje - kada je Gomez oborio Barkolu - uticao na ishod ove utakmice.

Bila je to najslabija utakmica Francuske na ovom turniru. Izostala je kreativnost na koju smo navikli, ofanzivci koje je Didije Dešan poslao na teren nisu mogli da se rastrče, a Paragvajci su u svakom trenutku znali šta treba da rade. Kako je vrijeme odmicalo, Francuska je postajala sve nervoznija. Na njihovu sreću, VAR im je pomogao da dobiju penal, a Kilijan Mbape je rutinski pogodio.

U četvrtfinalu Mundijala 2026 gledaćemo okršaj Maroka i Francuske, što će biti spektakularna utakmica. Biće to repriza polufinala sa prošlog SP u Kataru, kada su Francuzi slavili 2:0.

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Tagovi

Mundijal 2026 Francuska Paragvaj Kilijan Mbape

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