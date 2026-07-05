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Neviđen potez na Mundijalu: Golman Paragvaja gađao Mbapea loptom pa otkrio šta ga je izbacilo iz takta

Neviđen potez na Mundijalu: Golman Paragvaja gađao Mbapea loptom pa otkrio šta ga je izbacilo iz takta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Meč Francuske i Paragvaja u osmini finala Mundijala izazvao je veliku pažnju. Posebno se govori o rekaciji golmana Orlando Hil koji je loptom gađao Kilijana Mbapea

Golman Paragvaja gađao Mbapea loptom Izvor: Screenshot/Twitter/@fabipa90

Francuska je uz mnogo muke izborila mjesto u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. "Trikolori" su u Filadelfiji savladali Paragvaj sa 1:0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Kilijan Mbape iz jedanaesterca u 70. minutu. Međutim, pažnju je privukla reakcija golmana Orlanda Hila koji je loptom gađao zvijezdu Real Madrida 

"Htio sam da mu pružim ruku poslije utakmice, ali me je ignorisao. U tom trenutku sam izgubio živce", priznao je Hil, koji se ubrzo potom javno izvinio Mbapeu zbog svog poteza.

S druge strane, Mbape je istakao da njegova reprezentacija nije očekivala lak posao i da je bila spremna na potpuno drugačiju utakmicu od one na koju su mnogi računali. "Znali smo da nas čeka težak duel. Pokazali smo da umijemo da se borimo kada je potrebno i da možemo da igramo čvrst, ružan fudbal ako situacija to zahtijeva. Možda su očekivali da izađemo na teren u smokinzima, ali bili smo spremni za ovakav meč", poručio je francuski kapiten.

Pogledajte reakciju golamana Paragvaja: 

Paragvaj je još jednom pokazao da umije da namuči favorite. Poslije odličnog otpora protiv Njemačke u prethodnoj fazi, kada je odluka pala tek poslije penala, Južnoamerikanci su i protiv Francuza odigrali disciplinovano i organizovano, natjeravši jednog od glavnih kandidata za titulu da se ozbiljno pomuči za prolaz. Meč je oilježilo i dosta nezadovoljstva francuskog tabora suđenjem. Ipak, kao što je već bilo riječi, najveća tenzija bila je viđena pri kraju meča. 

Francusku sada očekuje novi veliki izazov. U četvrtfinalu će igrati protiv Maroka, a duel je zakazan za četvrtak od 22 časa. Paragvajci će, s druge strane, žaliti za propuštenom prilikom, dok će Orlando Hil, uprkos odličnim partijama tokom turnira, ostati upamćen i po incidentu sa Mbapeom na kraju susreta.

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Tagovi

Mundijal 2026 Francuska Paragvaj Kilijan Mbape

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