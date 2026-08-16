"Total Eclipse of the Heart" odjekivalo ulicama: Hiljade fanova u suzama ispratilo kovčeg muzičke ikone Boni Tajler

Hiljade obožavalaca okupile su se na ulicama u Velsu kako bi odale počast muzičkoj legendi Boni Tajler. Oproštaj uz cvijeće, aplauze i njene najveće hitove.

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Hiljade obožavatelja Boni Tajler okupile su se na ulicama njenog rodnog grada na jugu Velsa kako bi odali počast pjevačici. Boni, čije je pravo ime bilo Gejnor Salivan, neočekivano je preminula 8. jula u Portugaliji u 75. godini, a sada su njeni posmrtni ostaci dopremljeni nazad u dom u kom je nekad živjela.

Povorku koja je prolazila duž Njutn Roada u Mamblsu ispratili su brojni obožavatelji. Kovčeg s pjevačicinim posmrtnim ostacima bio je prekriven velškom zastavom, a uz njega je stajala njena uokvirena fotografija. Obožavatelji su bacali cvijeće na pogrebno vozilo, a okupljeni su aplaudirali i pjevali njen veliki hit "Total Eclipse of the Heart".

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Mambls je bio Tajlerin dom u kom je povremeno boravila, budući da je vrijeme provodila između Algarvea u Portugaliji i velike viktorijanske kuće u Blekpilu, nedaleko od Mamblsa, s pogledom na zaliv Svonsa. Tajler je postala svjetski poznata zahvaljujući svojim pop hitovima, među kojima su "Total Eclipse of the Heart" i "I Need a Hero".

Među onima koji su došli da odaju počast pjevačici bila je i 18-godišnja Keris Edvards, za koju je Tajler bila velika inspiracija.

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"Njena muzika je dotakla mnoge ljude, posebno mene. Prilično sam iznenađena koliko je ljudi danas došlo, ali opet i nisam, jer je bila velika ikona. Uvijek se vraćala kući i brinula se da se vrati svojim obožavateljima u Velsu. Njene pjesme su zaista dotakle mnoge ljude ovdje u Velsu, jako smo je voljeli. Kada smo saznali da je preminula, svima nam je to slomilo srce i plakali smo“, rekla je mlada obožavateljka.

Majkl Boun (58) i njegov partner Alan Hokins (54) doputovali su iz Derbija kako bi pratili povorku.

U galeriji pogledajte fotografije Boni Tajler:

Vidi opis "Total Eclipse of the Heart" odjekivalo ulicama: Hiljade fanova u suzama ispratilo kovčeg muzičke ikone Boni Tajler Boni Tajler Boni Tajler Boni Tajler Boni Tajler Boni Tajler, 1979. godine Boni Tajler Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Deborah Law / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: kpa / United Archives / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Mislili smo da bi bilo lijepo odati počast pjevačici. Meni lično to mnogo znači jer je njena muzika bila vrlo prisutna tokom mojih tinejdžerskih godina. Za mene je njen najpoznatiji period bio onaj iz 1980-ih“, otkrio je Boun.

Za The Guardian je otkrio kako su i brojni drugi obožavatelji doputovali čak iz Austrije kako bi prisustvovali prolasku povorke s Tajlerinim posmrtnim ostacima.

Među njenim ostalim hitovima bili su "It’s a Heartache" i "If You Were a Woman" (And I Was a Man). Predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Evroviziji 2013. u Malmeu u Švedskoj s pjesmom "Believe in Me", s kojom je završila na 19. mjestu.

Odavanje počasti Boni Tajler održaće se u ponedjeljak, 17. avgusta, u Swansea Minsteru, Crkvi Sv. Marije. Ulazak u crkvu biće dozvoljen samo osobama s pozivnicama, ali ceremonija će se prikazivati na velikom ekranu na obližnjem Trgu Sv. Davida, gdje će javnost moći da oda počast. Nakon ceremonije, Tajlerini posmrtni ostaci će posljednji put proći kroz njeno rodno mjesto Skeven, nakon čega će uslijediti privatno okupljanje namijenjeno isključivo porodici i prijateljima. Tajler je odrasla u socijalnom stanu u Skevenu s petero starije braće i sestara.

"Smatram se djevojkom iz radničke klase i nikada nisam prestala da radim. Nastupam veoma mnogo jer osjećam da bi i drugi ljudi voljeli da dobiju prilike koje se nude meni“, rekla je za Guardian 2013. godine.

U svojim memoarima je s ljubavlju pisala o Velsu: "Možda sam uradila neke izvanredne stvari... ali na toliko sam načina još uvijek ona mlada djevojka iz Velsa koja pleše oko klavira sa svojom porodicom i uvijek ću to biti.“

U vrijeme njene smrti tadašnji premijer Kir Starmer rekao je da je Tajler bila "ikonska figura“ i "jedna od najvećih britanskih izvođačica“. Između ostalih koji su joj odali počast bili su Ketrin Zita Džouns i Klif Ričard.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)