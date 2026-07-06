Legendarni Brazilac se gušio u suzama nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Kazemiro nije mogao da se smiri poslije ispadanja od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Izvor: X/@FabrizioRomano/Printscreen

Fudbaleri Norveške savladali su Brazil 2:1 (0:0) u osmini finala Svjetskog prvenstva i izbacili su "selesao" sa takmičenja, a nakon svega vidjeli smo suze. Plakao je Nejmar koji je nakon svega završio karijeru, a pred kamerama suze nije mogao da zaustavi jedan od najtvrđih, najčvršćih i najiskusnijih reprezentativaca Kazemiru.

Defanzivni vezista je bio standardan u centru sredine terena na ovom prvenstvu, ali ni on nije pomogao da se zaustavi nemilosrdni Erling Haland. Na kraju je Brazil podbacio na još jednom Mundijalu, a Kazemiro nije mogao da se smiri poslije meča.

"Teško je pronaći riječi nakon ovog. Žao mi je. Teško nam je. Nestao je naš san. Svako brazilsko dijete sanja o osvajanju Svjetskog prvenstva kad počne da igra fudbal. Imao sam tri prilike da to učinim i zbog toga sam privilegovan. Ponosan sam na sve što smo moji saigrači i ja uradili", rekao je Kazemiro dok se gušio u suzama.

Casemiro: “It’s difficult. I only want to be with my family. We did our best, but we lost our dream… we disappointed all Brazilians”



“We will always be the generation that didn’t win the World Cup”. ❤️‍@CazeTVOficialpic.twitter.com/6OLod0Fnfq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 6, 2026

Dok Brazilci idu kući i dok se očekuje da se posle Nejmara od nacionalnog tima oproste još neki iskusniji igrači, Norveška ide dalje. Haland i drugovi će u petak igrati meč četvrfinala protiv selekcije Engleske.

Šta je sa Kazemirom?

Za sada iskusni zadnji vezni ima 91 nastup u selekciji Brazila i dao je za to vrijeme 10 golova. Vidjećemo da li će se vraćati u nacionalni tim s obzirom da već ima 34 godine i da se očekuje da ode u MLS ili Saudijsku Arabiju. Sa Brazilom je osvojio Kopa Ameriku 2019. godine i bio je srebrni 2021.

(MONDO)

BONUS VIDEO: