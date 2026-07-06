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Legendarni Brazilac se gušio u suzama nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Legendarni Brazilac se gušio u suzama nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kazemiro nije mogao da se smiri poslije ispadanja od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva.

kazemiro se gusio u suzama zbog ispadanja brazila Izvor: X/@FabrizioRomano/Printscreen

Fudbaleri Norveške savladali su Brazil 2:1 (0:0) u osmini finala Svjetskog prvenstva i izbacili su "selesao" sa takmičenja, a nakon svega vidjeli smo suze. Plakao je Nejmar koji je nakon svega završio karijeru, a pred kamerama suze nije mogao da zaustavi jedan od najtvrđih, najčvršćih i najiskusnijih reprezentativaca Kazemiru.

Defanzivni vezista je bio standardan u centru sredine terena na ovom prvenstvu, ali ni on nije pomogao da se zaustavi nemilosrdni Erling Haland. Na kraju je Brazil podbacio na još jednom Mundijalu, a Kazemiro nije mogao da se smiri poslije meča. 

"Teško je pronaći riječi nakon ovog. Žao mi je. Teško nam je. Nestao je naš san. Svako brazilsko dijete sanja o osvajanju Svjetskog prvenstva kad počne da igra fudbal. Imao sam tri prilike da to učinim i zbog toga sam privilegovan. Ponosan sam na sve što smo moji saigrači i ja uradili", rekao je Kazemiro dok se gušio u suzama. 

 Dok Brazilci idu kući i dok se očekuje da se posle Nejmara od nacionalnog tima oproste još neki iskusniji igrači, Norveška ide dalje. Haland i drugovi će u petak igrati meč četvrfinala protiv selekcije Engleske. 

Šta je sa Kazemirom?

Za sada iskusni zadnji vezni ima 91 nastup u selekciji Brazila i dao je za to vrijeme 10 golova. Vidjećemo da li će se vraćati u nacionalni tim s obzirom da već ima 34 godine i da se očekuje da ode u MLS ili Saudijsku Arabiju. Sa Brazilom je osvojio Kopa Ameriku 2019. godine i bio je srebrni 2021.

(MONDO)

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Brazil Mundijal 2026 Kazemiro

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