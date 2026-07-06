Meksiko promijenio selektora nakon ispadanja sa Mundijala: Legenda je preuzela tim

Rafael Markez je već sada novi selektor Meksika i preuzeće tu funkciju od Havijera Agirea.

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Meksiko je ispao od Engleske u spektakularnom meču osmine finala Svjetskog prvenstva, a čim je sudija označii kraj utakmice ovaj nacionalni tim je promijenio selektora. Iskusni Havijer Agire je završio posao i u njegove cipele ulazi legendarni Rafael Markez.

Agire koji je osamdesetih bio reprezentativac prvi put je sjeo na klupu Meksika 2001. godine, drugi put je bio selektor 2009. i oba puta je proveo po godinu dana na klupi. Sada je 2024. dopao na mjesto šefa struke i odmah je dogovorio kada i ko će ga naslijediti.

Igračka legenda selekcije Meksika Rafael Markez je proveo dvije godine kao pomoćnik Havijera Agirea i znalo se da će ga zamijeniti nakon Mundijala. Te 2024. godine Markez je izašao iz sistema Barselone gdje se trenerski obrazovao, a još prije Svjetskog prvenstva potpisao je ugovor po kome će postati prvi trener nacionalnog tima.

Ko je Rafael Markez?

Kultni štoper selekcije Meksima imao je sjajnu igračku karijeru. Počeo je u Atlasu, zatim je igrao za Monako, pa je prešao u Barselonu gdje je proveo sedam godina. ZAtim je otišao u AMLS, pa se vratio u Meksiko. Za nacionalni tim odigrao je čak 147 utakmica i dao je 17 golova. Trenerski je radio u sistemu Barselone, vodio je rezervnu ekipu ovog kluba i od 2024. je u reprezentaciji.

(MONDO)

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