Reprezentativac Engleske povrijedio se tokom proslave: Odmah prebačen u bolnicu, oglasio se Tomas Tuhel

Vezni fudbaler reprezentacije Engleske Džordan Henderson prebačen u bolnicu zbog povrede koju je zadobio kada je preskakao reklame tokom slavlja nakon pobjede nad Meksikom na Mundijalu 2026.
Fudbalsak rerpezentacija Engleske savladala je jednog od domaćina Mundijala 2026 koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku - u vatrenoj atmosferi na stadionu Asteka u Meksiko sitiju vidjeli smo najbolji meč dosadašnjeg dijela turnira i pobjedu četiri Tomasa Tuhela protiv ratobornih Meksikanaca (3:2) koji su do posljednjeg zvižduka sanjali o preokretu. Sa druge strane, Englezi će ovaj meč pamtiti i po teškoj povredi.
Utakmicu Engleske i Meksika obilježio je i detalj koji se dogodio kada je meč već završen. Nakon što je a navijačima proslavio pobjedu svog tima, jedan od kapitena engleske reprezentacije teško se povrijedio. Vezni fudbaler Džordan Henderson okliznuo se dok je preskakao reklamu, pao direktno na ruku i zatražio ljekarsku pomoć - on je nekoliko minuta kasnije iznesen sa terena!
Henderson nije igrao na meču protiv Meksika, a tokom čitavog turnira zabilježio je samo šest minuta na terenu, u pobjedi Engleske nad Panamom u posljednjem kolu grupne faze. Njegov izostanak neće imati direktan uticaj na tim Tomasa Tuhela, pošto je iskusni vezni fudbaler završio na spisku zbog svog iskustva i uticaja na svlačionicu, a ne zbog samog doprinosa igri nacionalnog tima. Pogledajte kako se povrijedio:
Jordan Henderson was injured during England’s celebrations and had to be streted off #worldcuppic.twitter.com/ZaIGgQ43vM— Lucas Mostazo ⭐️⭐️⭐️ (@lucasmostazo)July 6, 2026
Henderson je do sada odigrao 90 mečeva za reprezentaciju Engleske, a na spisku putnika za Mundijal našao se uprkos tome što kroz kvalifikacije nije imao veliku ulogu u timu. Prije toga je imao godinu i po dana pauze u nacionalnom timu, a sada je pitanje i da li će do kraja turnira biti u stanju da pomogne saigračima.
"Hendo je pao tamo, mislim da je ok, samo problem sa rukom", rekao je u prvoj izjavi nakon meča napadač Hari Kejn, ali je Tomas Tuhel demantovao te riječi nešto kasnije. "Maloprije je pao i povrijedio zglob. Izgleda zaista loše", rekao je njemački stručnjak o reprezentativcu koji je prebačen u bolnicu na dodatne preglede.
Reprezentacija Engleske svoj naredni meč na turniru igra 11. jula protiv Norveške, a pobjednik tog okršaja plasiraće se u polufinale Svjetskog prvenstva. Tamo će mu protivnik biti jedna od četiri selekcije - Argentina, Egipat, Švajcarska ili Kolumbija. Na drugoj strani žrijeba za sada su Francuska i Maroko kao učesnici četvrtfinala, odnosno Portugal, Španija, SAD i Belgija kao učesnici osmine finala.
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(MONDO)