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Ovo je spektakl Engleske i Meksika koji ste prespavali: Pet golova, dva penala i crveni karton na punoj Asteki

Ovo je spektakl Engleske i Meksika koji ste prespavali: Pet golova, dva penala i crveni karton na punoj Asteki

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Na nevjerovatnom meču Engleske i Meksika je zaista moglo da se vidi sve što fudbal ima da ponudi.

engleska prosla meksiko u najboljem mecu sp Izvor: Ian Robles / Zuma Press / Profimedia

Engleska nije sebi dozvolila ono što Brazil jeste, da kao favorit ispadne sa Svjetskog prvenstva. Poslije možda i najboljeg meča na Svjetskom prvenstvu Englezi su pobijedili Meksiko 3:2 (2:1) u meču na kome smo vidjeli pet golova, dva penala i jedan crveni karton.

Sve je počelo u 36. minutu kada je Engleska sjajno iznijela loptu u tranziciji i nakon toga je Bukajo Saka prošao sa boka i centrirao. Svi ostali igrači Engleske bili su zaklonjeni, ali Džud Belingem se sjajno postavio iz drugog plana i sa peterca je samo ubacio loptu u mrežu.

Engleska - Meksiko 1:0
Izvor: YouTube/Arena sport

Sljedeći minuti su zapravo presudili Meksiku jer je tim domaćina izveo loptu sa centra i bukvalno odmah primio drugi gol na meču. Ukrali su igrači Engleske loptu na sredini terena, izdržali kontakte i onda je u padu Hari Kejn poslao idealan pas na peterac odakle je Belingem uspio da postigne pogodak.

Engleska - Meksiko 2:0
Izvor: YouTube/Arena sport

Ipak Hulijan Kinjones je uspio da postigne još jedan pogodak na prvenstvu i da vrati svoj tim u život u 42. minutu. Sve se desilo poslije slobodnog udarca sa lijeve strane. Uslijedio je centaršut, izbjegli su svi igrači Meksika spremnu ofsajd zamku, a Ezri Konsa je loptu odbio pravo na nogu Kinjonesu koji nije propustio priliku.

Engleska - Meksiko 2:1
Izvor: YouTube/Arena sport

Nije htio da povede drugog desnog beka osim Risa Džejmsa na prvenstvo Tomas Tuhel i to mu se ovde osvetilo i vratilo je Meksiko u igru. Poslije povrede Džejmsa sada je na to mjesto stavio Darela Kvansu koji je nevervatno nesmotreno startovao na Galjarda i zaslužio je crveni karton. Pogledajte:

Crveni karton Džarel Kvansa
Izvor: YouTube/Arena sport

Do kraja meča vidjeli smo dva gola, iz dva penala. Prvo je Engleska dobila penal neposredno poslije crvenog kartona Kvanse. Dobio je loptu u prostor Entoni Gordon, a golman Meksika Ranhel je istrčao i oborio ga u 16 metara. Hari Kejn je preuzeo odgovornost i poslao toliko dobru loptu da nije bilo ni bitno što ga je pročitao Ranhel.

Engleska - Meksiko 3:1
Izvor: YouTube/Arena sport

Na kraju je poslije gužve u 16 metara Engleske Hari Kejn šutnuo Gutiereza i poslije gledanja snimka svirana je najstraža kazna. Oprostio se na kraju od ovog Svjetskog prvenstva sjajni veteran Raul Himenez golom. Pročitao ga je Džordan Pikford, ali previše je dobra bila ova lopta.

Engleska - Meksiko 3:2
Izvor: YouTube/Arena sport

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Engleska Meksiko Mundijal 2026

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