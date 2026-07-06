"Moji momci nisu upoznali očeve, Hil prodao sve da sačuva dijete": Dramatično obraćanje selektora Paragvaja

Selektor Paragvaja Gustavo Alfaro otkrio dramatičnu životnu priču svog golmana Orlanda Hila, ali i drugih igrača.

Izvor: X.com/TigoSportsPY/EPA/GREG M. COOPER

Selektor Paragvaja Gustavo Alfaro održao je dramatično obraćanje novinarima poslije eliminacije svog tima u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Francuske. Podsjetio je na težak životni put mnogih svojih igrača, koji su na Mundijalu ispisali istoriju eliminisavši Njemačku u šesnaestini finala na penale.

"Rekao sam igračima: 'Igrali smo protiv igrača koji se bore za Zlatnu loptu, za rekord najboljeg strijelca u istoriji svjetskih prvenstava'.Među nama su momci koji nikad nisu upoznali svoje očeve, ili im je za to bilo potrebno osam godina. Tu su momci koji su prošli kroz velike teškoće", kazao je Alfaro.

"Prije ovog Svjetskog prvenstva, Galarza nije mogao da igra za River Plejt, ali može da igra protiv Njemačke i Francuske. I može da igra za bilo koji tim na svijetu", dodao je on.

"Znate li za muku Orlanda Hila?"

Posebno je naglasio životnu dramu golmana Orlanda Hila, jednog od heroja Mundijala.

"Znate li koliko dugo Orlando Hil nije dobio platu? Morao je da prodaje svoju odjeću da bi spasio život svoje kćerke (lapsus je, borio se za sina). Koji tim na svijetu ne bi poželio da ima igrača poput njega?"

"Pokušao sam revoluciju u Paragvaju. Mogli smo to da izvedemo tokom Svjetskog prvenstva. Htio sam da prođemo još dalje. Bilo je to nešto što sam osjećao duboko u sebi. Zato odlazim sa bolom", kazao je selektor Paragvaja.

Teška porodična priča golmana Orlanda Hila

Orlando Hil je čuvar mreže koji je na Svjetskom prvenstvu skrenuo pažnju na sebe i to priznanjem za "Igrača utakmice" u pobjedi protiv Njemačke u šesnaestini finala, na penale.

Šira fudbalska javnost tada je saznala za njega, a selektor je sada podsjetio na njegovu porodičnu dramu i na komplikovanu trudnoću njegove supruge Melise Avalos u toku jeseni i zime 2022. godine.

Njegov sin Lautaro Danijel rođen je prerano 8. decembra te godine i odmah je morao da bude odvezen u intenzivnu njegu. Porodica golmana nije imala dovoljno novca, pa je Hil prodavao sve što je imao, kopačke, opremu za trening, kao i svoj dres iz U-20 reprezentacije Paragvaja.

"Ništa nam nije ostalo. Orlando je prodao sve suvenire iz klubova i reprezentacije i sve što je mogao, samo da bi se izborio za život svog sina", govorila je njegova žena.

I uspjeli su, mali Lautaro je preživio, a porodica se poslije nekoliko teških nedjelja okupila u svom domu. Brinući o svojoj porodici, Hil nije zapostavio fudbalsku karijeru i postao je jedan od najpoznatijih južnoameričkih fudbalera na Mundijalu. I sigurno je pred njim veliki transfer, a njegov klub San Lorenco je propisao "izlaznu" klauzu od čak 10 miliona evra, koliko bi uskoro neko mogao da plati za njega - možda i iz Evrope.

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