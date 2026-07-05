Neočekivano poređenje na Mundijalu: Golman ima bolju statistiku od Kristijana Ronalda

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo prolazi kroz fazu brojnih kritika na Mundijalu

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako se na Svjetskom prvenstvu uglavnom očekuju priče o golovima i rekordima, Kristijano Ronaldo se ovog puta našao u centru pažnje zbog jedne statistike koja je izazvala mnogo komentara na društvenim mrežama. Portugal je izborio plasman u osminu finala, a Ronaldo je u grupnoj fazi zabilježio gol iz jedanaesterca protiv Hrvatske i ponio epitet igrača utakmice, što je kod dijela javnosti izazvalo polemike.

Kritike su se odnosile na to da je njegov doprinos u igri bio ograničen, uz stav da je odlučujući trenutak bio upravo penal. U isto vrijeme pojavila se zanimljiva statistika koja je dodatno podgrijala diskusije. Golman Zelenortskih Ostrva 40-godišnji Žozimar Žoze Evora Dijaz, poznat kao Vozinja, uspio je da zabilježi dva uspješna driblinga tokom turnira.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Oba puta je, prema podacima, uspio da izađe kao pobjednik u duelima protiv igrača Argentine, uključujući i situacije u kojima je bio pod pritiskom Lautara Martineza. Sa druge strane, Ronaldo je odigrao sve mečeve grupne faze za Portugaliju, proveo veliki broj minuta na terenu, ali prema statistici nije upisao nijedan uspješan dribling.

Ovaj podatak je posebno odjeknuo jer je Portugal igrao protiv Uzbekistana, Demokratske Republike Kongo, Kolumbije i Hrvatske, pa su poređenja dodatno privukla pažnju javnosti.

Iako dribling nije ključni parametar za napadače, činjenica da golman jedne manje reprezentacije ima bolji učinak u toj kategoriji od jednog od najtrofejnijih fudbalera svih vremena postala je jedna od tema koja je obilježila završetak grupne faze.

Portugal sada očekuje duel sa Španijom u osmini finala, koji je zakazan za ponedjeljak u 21 čas.