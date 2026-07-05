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Belgijanci izdali hitno saopštenje zbog skandalozne odluke FIFA!

Belgijanci izdali hitno saopštenje zbog skandalozne odluke FIFA!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Belgijski fudbalski savez reagovao je na odluku FIFA da omogući Folarinu Balogunu nastup na Mundijalu, izazivajući skandal u svijetu fudbala.

Saopštenje Belgije zbog odluke FIFA da ukine crveni karton Amerikancu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Presedan FIFA da suspenduje kaznu i omogući Folarinu Balogunu da igra za Sjedinjene Američke Države u osmini finala Mundijala imao je odjek širom svijeta.

Napadaču je suspenzija usled crvenog kartona praktično ukinuta i kazna preinačena u uslovnu što predstavlja jedinstven slučaj na Svjetskim prvenstvima, a ovakav rasplet je očekivano izazvao reakciju Belgije.

Tim povodom Belgijanci su izdali saoopštenje:

- Fudbalski savez Belgije sa zaprepašćenjem je reagovao na odluku FIFA da suspendovani američki fudbaler Folarin Balogun ipak dobije pravo nastupa na utakmici SAD – Belgija, koja se igra u ponedjeljak, 6. jula, od 17 časova po lokalnom vremenu u Sijetlu.

FIFA svoju odluku zasniva na članu 27 Disciplinskog pravilnika FIFA. U tom članu se navodi da Disciplinska komisija FIFA može da odluči da suspenduje izvršenje prethodno izrečene disciplinske mjere.

Međutim, član 66.4 istog Disciplinskog pravilnika FIFA izričito propisuje da crveni karton (isključenje) automatski povlači suspenziju za narednu utakmicu, što je bio slučaj i sa svim prethodnim crvenim kartonima na ovom Svjetskom prvenstvu.

Pored toga, ova odluka direktno je suprotna odredbama Pravilnika takmičenja za Svjetsko prvenstvo FIFA 2026, konkretno članu 10.5, koji glasi:

'Ako igrač ili član stručnog štaba bude isključen zbog direktnog ili indirektnog crvenog kartona (drugog žutog kartona), automatski će biti suspendovan za narednu utakmicu svoje reprezentacije. Pored toga, mogu biti izrečene i dodatne sankcije.'

Automatski karakter suspenzije dodatno je naglašen u posebnom Cirkularnom pismu FIFA broj 16 za Svjetsko prvenstvo 2026, koje je 12. maja 2026. godine dostavljeno svim reprezentacijama učesnicama.

Ovo pravilo se takođe ponavlja na svakom sastanku za koordinaciju utakmice koji prethodi mečevima Svjetskog prvenstva, kao i u svim prezentacijama i radionicama koje FIFA organizuje za učesnike turnira.

Kako bi zaštitio legitimna prava svih reprezentacija učesnica, kao i principe fer-pleja u našem sportu, kako na ovom tako i na budućim Svjetskim prvenstvima, FS Belgije će nastaviti detaljno da proučava ovaj slučaj - navedeno je u saopštenju.

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Mundijal 2026

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