Evo kako izgledaju parovi četvrfinala Mundijala: Čekaju se Leo Mesi i Kristijano Ronaldo

Znamo dva od četiri meča četvrfinala Mundijala, a uskoro ćemo dobiti i ostala dva para.

Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odigrana su još dva meča osmine finala Svetskog prvenstva i sve je jasnije kako će izgledati četvrtfinala Mundijala 2026 u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Imamo već dva para četvrfinala, dok dva čekamo da dobijemo. Prvi meč koji smo znali da će se igrati je duel Francuske i Maroka koji je na programu prekosutra od 22 časa. Drugi zakazani meč je duel Norveške i Engleske koji je na programu u petak od 23 časa. Sa

U delu žrijeba Francuske i Maroka igraće pobjednik meča Portugal - Španija sa boljim iz meča SAD - Belgija. U dijelu žrijeba Norveške i Engleske vidjećemo pobjednika meča Argentina - Egipat protiv boljeg iz duela Švajcarske i Kolumbije.







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Takmičenje na Mundijalu nastavlja se već večeras kada Portugal i Španija igraju svoj meč osmine finala od 21 čas. U noći između ponedjeljka i utorka od 2 časa zaigraće SAD i Belgija, a onda u utorak od 18 igraju Argentina i Egipat, pa od 22 Švajcarska i Kolumbija.

(MONDO)

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