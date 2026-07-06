Sudija bosanskog porijekla dobio najteži zadatak: Dijeli pravdu na najkontroverznijoj utakmici Mundijala

Sudija Adham Mahadmeh dijeliće pravdu na utakmici između Belgije i Amerike što je meč koji je privukao najviše pažnje zbog kontroverzi

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Utakmica između Belgije i Amerike je verovatno i najkontroverznija utakmica na ovom Mundijalu. U noći između ponedjeljka i utorka (2h po našem vremenu) će odmeriti snage u osmini finala Svjetskog prvenstva i na tom meču pravdu će dijeliti sudija koji ima bosanske korijene.

Pravdu će da dijeli Adham Mahadmeh (39). Sudija koji zvanično predstavlja Jordan na ovom šampionatu, ali ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine. Prema javno dostupnim informacijama njegov otac je iz Jordana, majka je iz Bosne i Hercegovine i navodno us se upoznali dok je njegov otac studirao u Sarajevu.

Mahadmeh ima i pasoš Bosne i Hercegovine i dobro govori jezik. Na ovom Mundijalu je sudio mečeve Španije i Zelenortskih ostrva (0:0), Belgije i Novog Zelanda (5:1), Engleske i DR Konga (2:1) i sada će da dijeli pravdu i u Sijetlu.

Poništen crveni karton Balogunu

Balogun dobio crveni karton Izvor: YouTube/Arena sport

Pred utakmicu koja se igra u Sijetlu nastao je potpuni haos zbog toga što je FIFA ukinula crveni karton Floranu Balagunu. On je imao neoprezan start nad Tarikom Muharemovićem na meču Amerike i Bosne i Hercegovine i dobio je crveni karton.

Ali, Donald Tramp je zvao FIFA, tražio da se ukine jedan meč suspenzije i to je i učinjeno. Zvanično je objašnjeno da je ukinuto na osnovu "Pravila 27 u Disciplinskom pravilniku", ali je jasno da se politika umiješala. Oglasila se i UEFA, Belgijanci su najavili žalbu... Neće ni arbitar imati lak posao.