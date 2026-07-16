Eksplozije odjekuju širom Irana: Operacija "Munja" u punoj snazi, američke baze ponovo na meti

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno je eskalirao nakon novih američkih vazdušnih udara, na koje je Teheran odgovorio napadima na američke vojne baze u regionu.

Izvor: Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će američka vojska nastaviti vazdušne napade na Iran i u narednim danima, uz upozorenje da će oni biti još snažniji ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum.

Istovremeno je naglasio da u ovom trenutku nije zainteresovan za pregovore sa iranskim vlastima. Iran je odgovorio da neće popustiti pod pritiscima i nastavio je odmazdu raketnim i dronskim napadima na američke vojne baze u regionu.

Više eksplozija prijavljeno širom Irana

Iranski mediji prenijeli su da je u više delova zemlje, naročito u južnim priobalnim oblastima, došlo do snažnih eksplozija nakon posljednje serije američkih vazdušnih udara usmjerenih na vojne ciljeve.

Prema dostupnim informacijama, eksplozije su zabilježene u Bandar Abasu, najvećoj iranskoj luci u Ormuskom moreuzu, kao i u Ahvazu, Konaraku, Siriku i na ostrvu Kešm.

Državna televizija Press TV izvestila je da su najmanje dvije detonacije odjeknule i u gradu Hondabu, koji se nalazi oko 250 kilometara jugozapadno od Teherana. Istovremeno, novinska agencija Mehr objavila je da je u glavnom gradu aktivirana protivvazdušna odbrana zbog, kako je navedeno, neprijateljskih prijetnji iz vazduha.

Iranske vlasti za sada nisu iznijele dodatne informacije o uzroku eksplozija, niti su objavljeni zvanični podaci o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.

Jordan oborio osam iranskih raketa

Jordan je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana presrela osam iranskih raketa koje su ušle u nacionalni vazdušni prostor.

Prema informacijama državne novinske agencije, rakete su oborene u okviru mera zaštite teritorije zemlje. Do sada nema izvještaja o stradalima, povređenima ili pričinjenoj materijalnoj šteti, javlja Rojters.

Iran gađao tri američke baze

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je sprovela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu kao odgovor na najnovije američke vojne operacije protiv Irana.

Kako navode, mete su bili radarski sistemi, komunikaciona infrastruktura, skladišta goriva i lokacije na kojima se nalaze američki vojnici. Prema tvrdnjama Teherana, među glavnim metama bila je vazduhoplovna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, gdje su, kako tvrdi IRGC, pogođeni sistemi za rano upozoravanje i položaji američkih snaga.

Iranska vojska navodi da je u devetoj fazi operacije "Munja" dronovima napala komunikacione sisteme, radarske položaje i rezervoare goriva u bazi Al Azrak u Jordanu, koju opisuje kao jedan od ključnih američkih vojnih centara u regionu. IRGC je takođe saopštio da je iznad Andimeška oborio američki dron MQ-9 koristeći novi sistem protivvazdušne odbrane.

Prema navodima agencije Tasnim, američke baze u Bahreinu bile su izložene većem talasu napada bespilotnim letelicama, pri čemu je prijavljeno najmanje deset snažnih eksplozija.

Istovremeno su zabilježene eksplozije i u Kuvajtu, dok je tamošnja vojska saopštila da njena protivvazdušna odbrana odbija napade iranskih dronova. Iranski državni mediji navode da su napadi izvedeni kombinacijom raketa i bespilotnih letjelica, ističući da predstavljaju odgovor na prethodne američke vojne akcije protiv iranskih ciljeva.

Završen talas američkih udara

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je okončan najnoviji talas vazdušnih udara na teritoriju Irana. Prema navodima američke vojske, tokom sedmočasovne operacije pogođene su desetine vojnih ciljeva, dok su odbacili tvrdnje da su gađana civilna skladišta pšenice.

S druge strane, iranske vlasti tvrde da su u napadima oštećeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova, kao i da je poginulo više ljudi, dok je više od 260 osoba povrijeđeno. Teheran je američke akcije ocijenio kao ratni zločin.

Iran istovremeno tvrdi da je u znak odmazde gađao američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, dok su vlasti tih zemalja saopštile da su presrele i oborile više iranskih raketa i dronova.

Predsjednik SAD Donald Tramp ponovio je da će američki vazdušni udari biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će intenzitet napada biti povećan ukoliko Iran ne prihvati sporazum.