Milionska prevara u Sloveniji: Fiktivnim uslugama izvukli 1,7 miliona evra iz firme u stečaju

Šest osoba osumnjičeno je u Sloveniji da su zloupotrebom pribavile približno 1,7 miliona evra plaćanjem fiktivnih usluga na štetu kompanije čije je sjedište u LJubljani, koja je u stečaju.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iz policije su pojasnili da istražuju sumnju na zloupotrebu položaja odgovornih lica u ljubljanskoj firmi koja je u stečajnom postupku.

Osumnjičeni su navodno plaćali još nekoliko kompanija za fiktivne usluge na štetu pomenute kompanije, čime su pribavili približno 1,7 miliona evra nezakonite imovinske koristi, prenose slovenački mediji.

Istražitelji slovenačkog Nacionalnog istražnog biroa izvršili su 14 pretresa u Sloveniji, a jedan je istovremeno u Hrvatskoj uz pomoć lokalnih bezbjednosnih organa.

Pretresi u Sloveniji izvršeni su na područjima u nadležnosti policijskih uprava LJubljane, Celja i Maribora.

Krivičnu istragu vodi Specijalizovano državno tužilaštvo, a policija navodi da niko nije uhapšen u okviru današnjih aktivnosti.