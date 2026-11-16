Lokalni izbori u Sloveniji: U 167 opština izabrani načelnici, poslije 20 godina na vlasti Janković mora u drugi krug

Na izborima u Sloveniji izabrani su gradonačelnici i načelnici u 167 od 212 lokalnih zajednica, dok će u 45, uključujući LJubljanu i Maribor, biti održan drugi krug, preliminarni su rezultati lokalnih izbora na osnovu skoro 100 odsto prebrojanih glasova.

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U LJubljani će 29. novembra u drugom krugu lokalnih izbora učestvovati dugogodišnji gradonačelnik tog grada Zoran Janković, koji je bio kandidat nezavisne liste i njegov rival iz stranke LJevica Luka Mesec, prenosi RTV Slovenija.

Prema preliminarnim rezultatima na osnovu 97,95 odsto prebrojanih glasova, na jučerašnjim lokalnim izborima u LJubljani Zoran Janković je dobio 34,89 odsto glasova, a Luka Mesec povjerenje 25,73 odsto birača, dok je na izborima za gradonačelnika glavnog grada Slovenije učestvovalo 15 kanidata.

U Mariboru je, na osnovu 99,95 odsto prebrojanih glasova, kandidat koalicije koju čine Socijaldemokrate /SD/, LJevica i Lista biciklista i pješaka Matevž Frangež dobio 28,17 odsto glasova birača, a nezavisni kandidat Bor Greiner 22,89 odsto.

Osim Maribora, rukovodstvo će se sigurno promijeniti u 34 opštine i grada u kojima se prethodni čelni ljudi nisu kandidovali za reizbor.

U Celju, Novom Mestu, Velenju, Slovenj Gradecu, Krškom i Murskoj Soboti aktuelni gradonačelnici ostaju na funkciji, dok će, osim LJubljane i Maribora, drugi krug biti u Novoj Gorici, Kopru, Kranju i Ptuju.

Prema posljednjim podacima, izlaznost birača na jučerašnjim lokalnim izborima bila je 53,96 odsto.