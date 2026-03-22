Slovenija bira novi saziv parlamenta: Pravo glasa ima skoro 1,7 miliona građana

Više od 3.000 biračkih mjesta širom Slovenije otvoreno je u 7.00 časova za glasanje na parlamentarnim izborima.

Birači će moći da glasaju do 19.00 časova, do kada je na snazi izborna tišina, prenosi Radio-televizija Slovenije.

Prvi djelimični rezultati mogu se očekivati oko 20.30 časova, saopštila je Državna izborna komisija /DVK/.

Iz DVK navode da će usvojiti konačan izvještaj o rezultatima izbora između 31. marta i 7. aprila.

Ovo su deseti parlamentarni izbori u Sloveniji od sticanja samostalnosti od bivše SFRJ.

Izbori se održavaju po proporcionalnom izbornom sistemu.

Slovenija je podijeljena na osam izbornih jedinica, od kojih svaka obuhvata jedanaest izbornih okruga, a ukupan broj birača s pravom glasa je 1.698.352, i u svakoj izbornoj jedinici raspodeljuje se po 11 poslaničkih mandata.

Ukupno 1.179 kandidata na 17 lista, uključujući 15 koji se kandiduju na nacionalnom nivou, bori se za 88 mjesta u nacionalnom zakonodavnom tijelu, a još šest kandidata se kandiduje za dva mjesta predviđena za italijansku i mađarsku etničku zajednicu, dok izborni cenzus iznosi četiri odsto.

Prema ocjeni slovenačkih medija, birači će se opredeljivati između stranaka Pokret Sloboda koji predvodi aktuelni premijer Robert Golob i Janeza Janše i njegove Slovenačke demokratske stranke /SDS/.