logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovenija bira novi saziv parlamenta: Pravo glasa ima skoro 1,7 miliona građana

Slovenija bira novi saziv parlamenta: Pravo glasa ima skoro 1,7 miliona građana

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Više od 3.000 biračkih mjesta širom Slovenije otvoreno je u 7.00 časova za glasanje na parlamentarnim izborima.

Parlamentarni izbori u Sloveniji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Birači će moći da glasaju do 19.00 časova, do kada je na snazi izborna tišina, prenosi Radio-televizija Slovenije.

Prvi djelimični rezultati mogu se očekivati oko 20.30 časova, saopštila je Državna izborna komisija /DVK/.

Iz DVK navode da će usvojiti konačan izvještaj o rezultatima izbora između 31. marta i 7. aprila.

Ovo su deseti parlamentarni izbori u Sloveniji od sticanja samostalnosti od bivše SFRJ.

Izbori se održavaju po proporcionalnom izbornom sistemu.

Slovenija je podijeljena na osam izbornih jedinica, od kojih svaka obuhvata jedanaest izbornih okruga, a ukupan broj birača s pravom glasa je 1.698.352, i u svakoj izbornoj jedinici raspodeljuje se po 11 poslaničkih mandata.

Ukupno 1.179 kandidata na 17 lista, uključujući 15 koji se kandiduju na nacionalnom nivou, bori se za 88 mjesta u nacionalnom zakonodavnom tijelu, a još šest kandidata se kandiduje za dva mjesta predviđena za italijansku i mađarsku etničku zajednicu, dok izborni cenzus iznosi četiri odsto.

Prema ocjeni slovenačkih medija, birači će se opredeljivati između stranaka Pokret Sloboda koji predvodi aktuelni premijer Robert Golob i Janeza Janše i njegove Slovenačke demokratske stranke /SDS/.

Tagovi

Slovenija izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ