Pojedine pumpe ostaju bez goriva: Vlada Slovenije tvrdi da su strateška skladišta puna i zalihe dovoljne

Slovenačka vlada zaključila je na današnjoj sjednici posvećenoj situaciji na tržištu goriva, da su zalihe goriva dovoljne i da su skladišni kapaciteti u Sloveniji puni.

Izvor: Shutterstock

Konstatovano je da naftna kompanija "MOL" uredno snabdijeva svoje benzinske pumpe, ali da se kompanija "Petrol" suočava sa "ozbiljnim poremećajima" u snabdijevanju, zbog čega će Vlada preduzeti hitne mjere, prenosi agencija STA.

"Vlada je zatražila izvještaj od kompanije "Petrol", najvećeg trgovca gorivom u Sloveniji, koji je djelimično u državnom vlasništvu, o trenutnom stanju snabdijevanja gorivom i potrebnim mjerama za hitno rješavanje poremećaja", saopšteno je iz Vlade nakon sjednice.

Zbog naglog povećanja potražnje neke benzinske stanice širom Slovenije povremeno ostaju bez goriva, najčešće dizela i lož ulja.

Slovenački premijer Robert Golob ranije je najavio mogućnost aktiviranja vojnog transporta goriva do benzinskih stanica i ograničavanja prodaje goriva strancima u slučaju puštanja na tržište goriva iz strateških rezervi, ali, kako je rekao, vlada se još nije odlučila na ovaj korak.