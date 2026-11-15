Izbori u Sloveniji: Državljani BiH prvi put nakon 24 godine nemaju pravo glasa

U Sloveniji su otvorena birališta za lokalne izbore u 212 opština. Državljani BiH sa stalnim boravkom prvi put od 2002. nemaju pravo glasa.

Izvor: Shutterstock

U Sloveniji su jutros u sedam časova otvorena biračka mjesta za lokalne izbore, na kojima građani u 212 opština biraju načelnike i članove opštinskih vijeća. Ovogodišnje izbore obilježava značajna promjena izbornih pravila, jer državljani Bosne i Hercegovine i drugih zemalja koje nisu članice Evropske unije, a imaju stalno prebivalište u Sloveniji, više nemaju pravo glasa.

Riječ je o devetim lokalnim izborima od proglašenja nezavisnosti Slovenije, a glasanje se odvija na ukupno 3.116 biračkih mjesta.

Birališta će biti otvorena do 19 časova, dok se prvi djelimični rezultati očekuju nakon 20 časova, prenose slovenački mediji.

Državljani BiH ostali bez prava glasa

Najveća promjena u odnosu na prethodne lokalne izbore odnosi se na biračko pravo stranih državljana.

Od 2002. godine na lokalnim izborima mogli su glasati i državljani zemalja izvan Evropske unije koji imaju prijavljeno stalno prebivalište u Sloveniji.

Međutim, prema nedavno usvojenim zakonskim izmjenama, to pravo im je ukinuto.

To znači da na ovim izborima ne mogu glasati ni državljani BiH sa stalnim prebivalištem u Sloveniji, ukoliko nemaju slovenačko ili državljanstvo neke od članica EU.

Pravo glasa sada imaju državljani Slovenije i drugih država članica Evropske unije koji ispunjavaju propisane uslove.

Na lokalnim izborima učestvuje ukupno 614 kandidata za načelnike opština, među kojima su 123 žene.

U čak 45 opština već je poznato ko će ih voditi u narednom mandatu, jer je prijavljen samo jedan kandidat, najčešće dosadašnji načelnik. U opštinama u kojima nijedan kandidat ne osvoji više od polovine glasova biće održan drugi krug izbora, zakazan za 29. novembar.

U njemu će učestvovati dvojica kandidata sa najvećim brojem glasova iz prvog kruga.

Za članove opštinskih vijeća kandidovalo se ukupno 18.016 osoba. Osim načelnika i opštinskih odbornika, birači odlučuju i o sastavu vijeća mjesnih, seoskih i četvrtnih zajednica.

U pojedinim opštinama biraju se i predstavnici italijanske, mađarske i romske zajednice u lokalnim predstavničkim tijelima.

Pravo glasa ima više od 1,6 miliona birača

Na izborima može učestvovati nešto više od 1,6 miliona birača, koji glasaju isključivo u opštini u kojoj imaju prijavljeno stalno prebivalište.

Osim glasanja na biračkim mjestima, omogućeno je i glasanje od kuće, kao i glasanje poštom unutar Slovenije, pod propisanim uslovima.

Do zatvaranja biračkih mjesta na snazi je izborna tišina, tokom koje je zabranjena izborna propaganda i pozivanje birača da glasaju za određene kandidate ili liste.

Prvi rezultati trebalo bi da budu poznati večeras, nakon zatvaranja birališta.